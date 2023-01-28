"Damla sulama" yüzde 60 su tasarrufu ve ikinci ürün imkanı sağladı

EDİRNE (AA)

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bireysel tarla içi modern sulama sistemleri" desteklerinden yararlanan Çömlekakpınar köyü sakinleri, damla sulama ile üretim alanını genişletti.

Köy sakinleri, 10 yıl önce 40 dönüm ile başladıkları damla sulama yöntemiyle üretimi, ayçiçeği ve mısır da yetiştirdiği yaklaşık 1300 dönüme çıkardı.

Her yıl kışlık ürün olarak ilk önce buğday ve arpa ekimi yapan köylüler, hasadın ardından yazlık ürün olarak ayçiçeği, mısır ve yem bitkileri ekerek damla sulama ile tarladan ikinci ürünü alıyor.

Çömlekakpınar Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı ve köy sakini Serdar Özvatan, AA muhabirine, damla sulama yöntemiyle sudan tasarruf sağladıklarını söyledi.

Devlet desteğiyle başladıkları bu yöntemle üretimi artırdıklarını belirten Özvatan, "Damla sulamayla su tasarrufunun yanında geniş bir üretim alanından ikinci ürünü alma imkanı bulduk. Damla sulama ile istediğin zaman sulama yapabiliyorsun ve ürüne müdahale edebiliyorsun. Bitki geç ekilmiş olsa da gübre atabiliyorsun. Bu sistem sayesinde yaprak gübresini, azotunu, fosforunu ürünün dibine verebiliyoruz. O yüzden verim yüzde 30 fazla oluyor zaten, yüzde 60 da sudan tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Yağışların az olması nedeniyle su sıkıntısının yaşandığını dile getiren Özvatan, su tasarrufu için üreticinin vahşi sulama yerine damla sulamaya yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Devletin damla sulamaya yüzde 50 destek sağladığını aktaran Özvatan, "Tarımsal üretimde çağ atladık. Artık 70 yaşındaki bir çiftçi dahi tarlada damlama sulamayla üretim yapıyor. Çalışanlarımız var, suyun vanalarını açıp kapıyor, kontrolünü yapıyor, sulamayı takip ediyor. O yüzden herkes sulamayı çok rahat şekilde yapabiliyor." dedi.

Üretici verimden memnun

Çömlekakpınar köyünde damla sulama sistemiyle ürün yetiştiren Recep Sert, bu yöntemle yarı yarıya su tasarrufu sağladıklarını anlattı.

Bu yöntem sayesinde sudan daha iyi yararlandıklarını ve işçiliğin azaldığını dile getiren Sert, "Mart ayında ayçiçeği ve mısır ekimimiz başlayacak. Yerlerimizi hazırladık, zamanı gelince başlayacağız. İlk mahsul olarak ektiğim buğdayı hasat ettikten sonra ikinciye mısır ekeceğim. Hem buğdaydan ürün alacağız hem de mısırdan ürün alarak hayvanlarımıza daha iyi bakacağız. Damlama sulama sayesinde ikinci ürünü ekebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mümin Esen ise bu yıl ilk kez damla sulama ile ürün yetiştireceğini söyledi.

Bu yöntemle sulama yapan arkadaşlarından bilgi aldığını anlatan Esen, "Çiftçi arkadaşlarımın kazancını gördüm, ben de ekeceğim. İkinci üründe damlama sudan faydalanmayı düşünüyorum. Buğdayın ardından ayçiçeği ve mısır ekeceğim. Damla sulama için kooperatifimiz bize yardımcı oluyor, devletimizin desteği de var." dedi.