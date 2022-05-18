Değerli taşları yüksek doğrulukla analiz eden sistem Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL - İstanbul Kuyumcular Odası'na bağlı pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikasyon hizmeti veren Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) ile Diamond Services (DS) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliğiyle Türkiye'de yüksek doğruluk oranıyla analiz yapan sistem sayesinde değerli taş ve mücevherde sentetik analizi yapılabilecek.



Kuyumculara ve tüketicilere uluslararası geçerlilikte pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikası düzenleyen Türkiye Gemoloji Laboratuvarı, Amerika, İsrail ve Hong Kong'da hizmet veren taş analizlerinde geliştirdiği cihazlarla bilinen Diamond Services ile iş birliği yaptı. İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) Çemberlitaş'taki Merkez Binası'nda düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve Diamond Services'ın kurucusu ve Başkanı Joseph Kuzi, İKO Başkan Vekili Turhan Gürdal, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Çakar, Hraç Arslanyan, Garbis Gedikoğlu, Aylin Gözen, Ufuk Güneş, Fahrettin Yıldız, İKO Genel Sekreteri İsmail Kalafat ve Yönetim Danışmanı Ali Ramazan Şanto katıldı. İmzalanan protokol ile İstanbul Kuyumcular Odası'na bağlı pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikasyonu hizmeti veren Türkiye Gemoloji Laboratuvarı, yüksek doğruluk payına sahip yeni sistemle değerli taşlarda doğal- sentetik analizleri yapacak.





"GÜVENİLİRLİĞİ YÜZDE YÜZ GARANTİ ETMEKTEDİR"



İmza töreninde konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "İstanbul Kuyumcular Odası Türkiye'nin çatı kuruluşu. 40 bin kuyumcuyla birlikte hareket eden sektörün diğer kurumlarıyla beraber sektörün geleceği için çalışan gayret gösteren bir kurumuz. Dünyada; Türkiye ihracatta ikinci, üretimde üçüncü ve dünya pazarında ilk beşin içindedir. Böyle önemli bir sektörün yurt dışındaki önemli bir kuruluşla Diamond Services pırlanta analiz merkeziyle beraber bir iş birliğine gitmesi gerçekten önemli olay. Türkiye mücevher sektöründe hem iç piyasada olsun hem ihracatta olsun büyük bir atılım içinde. Böyle bir sektörün de önemli bir kurumu olan İKO'nun GLT pırlanta laboratuvarı, yurt dışında yine söz sahibi ve güvenilirliği kanıtlanmış, inovatif olarak da çok önde olan bir kuruluşla iş birliğine gitmesi hem sektörümüz için hem vatandaşlarımız için hem de bütün dünya için önemli bir gelişme olarak görüyorum. İş birliği ile vatandaşlarımızın hiçbir tereddütüne mahal bırakmamak şekliyle ilkeli, güvenli, tarafsız burada analizler yapılacak, sertifikasyonlar düzenlenecek. Bu sertifikasyonlar da özellikle belirtmek istiyorum sentetikle, doğal pırlanta, doğal taşlar, laboratuvar taşlarıyla, doğal taşlar arasındaki güvenilirliği yüzde yüz garanti etmektedir" dedi.



Diamond Services'ın kurucusu ve Başkanı Joseph Kuzi ise, "Türk tüketicilerinin daha güvenli ürünlere ve akıllarında hiçbir soru işareti kalmadan ileri teknolojik değerlendirme sertifikasyon hizmetlerine kavuşmalarını sağlayacağız. Bunun için de bütün ülkeler arasındaki ve Türk pazarındaki kuyumculuk sektörünün arkasında olacağız. Tüm teknolojimiz ve bilgi birikimimizle birlikte" diye konuştu.



Törenin ardından Başkan Atayık, Diamond Services kurucusu Kuzi ve katılımcılar, GLT Laboratuvarı'na geçerek, analizde yüzde 100'e yakın doğru sonuç veren cihazları kameralar önünde test etti.