Deniz tutkunları "Bodrum YachtFest"te yatlar ile buluşacak

İSTANBUL - "Bodrum Yacht Fest"ten yapılan açıklamada, "Her hafta farklı bir markayı festival bünyesinde odağına alan 'Bodrum Exclusive Yacht Days' yalnızca Ege ve Akdeniz için değil, dünyanın en prestijli marinaları arasında olan Milta Bodrum Marina’da benzerleri arasında fark yaratacak" denildi ve eklendi:



"Bodrum tutkunu Cevat Şakir'in deyimiyle; 'tutkunun ortak, özlemin deniz olduğu bu sahil kasabasında' düzenlenecek 'Bodrum Exclusive Yacht Days' ile eş zamanlı olarak, iki festival etkinliği daha Milta Bodrum Marina’da gerçekleşecek sürprizler arasında bulunuyor.



"Son yıllarda dünyada trend haline gelen RIB Boat ve büyük boylardaki dıştan takma şişme fiber botların, deniz severlerin denizdeki yaşam kalitesine motor yat konforu sağlayan modelleri 07 – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında 'Bodrum Rib Boat Fest' kapsamında festivalin ikinci ayağı olarak Milta Bodrum Marina’da meraklılarıyla buluşacak.



"Denizde yaşam tutkunları için hazırlanan diğer sürpriz festival etkinliği 'Bodrum Sailing Show' 04 – 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Milta Bodrum Marina’da yine birbirinden güzel yelkenli ve katamaran markaları ile fark yaratarak misafirlerin beğenisine sunulacak.



"Bodrum YachtFest"e ev sahipliği yapan Milta Bodrum Marina Genel Müdürü Seher Çalı ve "Bodrum YachtFest" Proje Direktörü Murat Arslan, Bodrum sevdalısı deniz tutkunlarına şu çağrıyı yaptı:



"Mutluluğun 3500 yıllık adresi, deniz rotalarının önemli uğrak noktası, sünger avcılığından batıklarına, balıkçılıktan masmavi koylarına, yelkencileri cezbeden rüzgarlarından, doğasına, doğallığına ve kültürel varlıklarına kadar her yaştan, her milletten insanın kalbinde olan Bodrum, deniz tutkunlarını bölgenin en hareketli ve prestijli marinasında buluşturacak deniz üstünde bir festivalde buluşturuyor."



Uzman tasarımcılar ve üreticilerin iş birliğiyle hazırlanan 200’den fazla her biri ayrı bir marka olan tekne modellerinin sergileneceği, Türkiye’nin deniz üstünde düzenlenen ilk butik deniz günleri "Bodrum Yacht Fest" etkinliğini binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniliyor.



Murat Arslan, tüm yaz boyunca sürecek sürprizler ile dolu etkinlikleri, dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle, hayatımızı "yeni normal" olarak adlandırdığımız izole yaşam biçimimiz ve değişen mesafeli sosyal yaşam anlayışından da yola çıkarak hazırladıklarının altını çizerek, bu yıl ilki düzenlenecek olan etkinliklerde pandemi kurallarına tam uyum için tüm hazırlıkların yapıldığına dikkat çekti ve ekledi:



"Önceliğimiz, yeni normalde sağlıkları için arayışlarının sınırlarını genişleten deniz tutkunlarına ve hayalini kurdukları huzurlu günlerine en iyi karşılığı verebilecek alternatifleri en sağlıklı ortamda sunabilmek. Huzurlu günlerin özlemini çeken tüm deniz tutkunları, beğeneceklerine inandığımız birbirinden değerli deniz araçlarına ilişkin tüm ayrıntıları öğrenecekleri ve deneyimleyebilecekleri etkinliklerimize güvenle katılabilecekler."