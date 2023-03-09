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Deprem bölgesinde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerine ruhsat kolaylığı

Kullanılamaz durumdaki onaylı bitki koruma ürünü satış yeri ile depolarının, aynı ilde geçici yerlerde faaliyette bulunmak üzere taşınmaları halinde, yeni yerleri için yürürlükteki çalışma ruhsatının 6 Şubat 2024'e kadar aranmaması kararlaştırıldı.

09 Mart 2023 Perşembe 14:13
Deprem bölgesinde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerine ruhsat kolaylığı
Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, deprem bölgesinde bitki koruma ürünü satan iş yerlerine yönelik düzenleme yapıldı. İlgili kanunlara göre bitki koruma ürünleri, Bakanlık tarafından izin verilen yerlerde satılıp depolanabiliyor.

Buna karşın, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde, bazı bitki koruma ürünü satış yeri ile depolarının depremden etkilendiği tespit edildi.

Bu çerçevede, tamamen yıkılmış veya hasarlı olup yıkım kararı alınan binalarda bulunan bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yeri ile depolarında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen onaylı bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yeri ile depolarının, aynı il içinde geçici yerlerde faaliyette bulunmak üzere taşınmaları halinde, yeni faaliyet yerleri için yürürlükte olan yönetmelikte zorunlu bulunan fiziki şartlar ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 6 Şubat 2024'e kadar aranmaması imkanı getirildi.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi bildirimlerinde de 6 Şubat 2024'e kadar zorunluluk aranmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiBitki Koruma ürünleri
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