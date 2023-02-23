Deprem bölgesine yönelik kredi taksiti ertelemesi 3 bin orman köylüsünü rahatlatacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile yönelik düzenleme, bölgedeki orman köylülerini rahatlatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 3 bin orman köylüsünün 11,3 milyon lirayı bulan kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın faizsiz olarak 31 Aralık'a kadar ertelenmiş oldu.

Düzenleme, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen bölgelerdeki orman köylerinde geçmişte Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının (ORKÖY) kredi desteğinden faydalanan ve 6 Şubat-31 Temmuz arasına tekabül eden kredi borcu taksiti bulunan orman köylülerini kapsıyor.

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla çalışan Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, orman köylüsünün sosyoekonomik projelerle desteklemesiyle yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyor.