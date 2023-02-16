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Depremden etkilenen Adıyaman OSB'nin yeniden açılması için çalışma sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hizmet vermesi için çalışmalar devam ediyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:27
Depremden etkilenen Adıyaman OSB'nin yeniden açılması için çalışma sürüyor

Adıyaman

Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, AA muhabirine, yaşanan depremde Adıyaman'ın büyük hasar aldığını söyledi.

Depremlerde OSB'de 10 binanın hasar gördüğünü ifade eden Çelenk, alt yapıda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını bildirdi.

OSB'yi çalışabilir duruma getirdiklerini anlatan Çelenk, şöyle konuştu:

"Doğal gaz, elektrik, su hizmetlerimiz tamam. Şu an işe başlama durumundayız. Ancak barınma sorunundan dolayı işçilerimizin çoğu il dışına çıkıyor. Biz bunu önlemek zorundayız. İşçilerin barınma sorununu çözmek lazım. Bunu kendi imkanlarımızla yapabilecek güçte değiliz. Devlet ya da organize sanayi bölgelerinin yardımıyla bu sorunu halletmek zorundayız. Aksi takdirde sadece OSB'yi değil Adıyaman'ı kaybederiz."

OSB'nin Adıyaman'ın "ekmek kapısı" olduğunu vurgulayan Çelenk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"22 bin üzerinde çalışanı var. Ama bu yıl sonuna kadar bunu 28 bine kadar çıkarma hedefimiz vardı. Yeni inşaatlarımız devam ediyor. Bundan dolayı mevcut olan insan kaynaklarını heba etmememiz gerekiyor. Bu işçiler il dışına giderse bir daha toparlanamayız. Onlar yetişmiş elemanlarımız. Bizim devletten özellikle kardeş OSB'lerimizden konteyner talebimiz var. İnşallah bunu hep beraber çözeriz. Bu durumu bir an önce atlatırız. Biz şu an çalışacak duruma geldik. Ay başında büyük ihtimal başlayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman OSBDeprem
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