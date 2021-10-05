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Dikkat ! e-Döviz Alım- Satım belgeleri uygulaması yeni yılda başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2021 Salı 10:34
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Dikkat ! e-Döviz Alım- Satım belgeleri uygulaması yeni yılda başlıyor

DİNÇER KARACALAR

Bugüne kadar kağıt ortamda düzenlenen Döviz Alım ve Satım belgeleri için, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren “e-Döviz Alım ve e-Döviz Satım” belgesi düzenleme zorunluluğu getirildi. Döviz alım ve satım işlemlerinin, yeni yılda elektronik ortama geçeceğine ilişkin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinden bir duyuru yayınlandı.

Buna göre, ülkemiz genelinde döviz alım ve satış işini yapan yetkili kurumların, 213 sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu)’nun ilgili maddeleri ve 509. sıra nolu VUK Genel Tebliği’nin GİB’e vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1 Ocak 2022 tarihten itibaren düzenleyecekleri döviz alım-satım belgelerini, “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” şeklinde düzenlemeleri zorunluluğu getirildi. Yeni yıldan itibaren, e-döviz alım- satım belgesi düzenlemeyen veya almayan mükelleflere ise, Kanun’da öngörülen cezai hükümlerin uygulanacağı açıklandı. 

e-Döviz Alım-Satım Belgesi, kağıt belge ile aynı hukuki nitelikleri sahiptir

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye örneklerinde olduğu gibi, 1 Ocak 2022 tarihinde hayatımıza girecek olan “e-Döviz Alım – Satım” belgesi de, yeni bir belge türü olmayıp, bugüne kadar kullanılan kağıt belge ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Belge uygulamaları ile belgelerin kağıt ortamda düzenlenmesi yerine; elektronik ortamda düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesi sürecine geçilmektedir. e-Döviz Alım ve e-Döviz Satım” uygulamasına geçecek olan mükellef kurumların, önümüzdeki üç ay içinde, bu elektronik sürece hazırlanması gerekmektedir. Bugüne kadar e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye vd) uygulamasına geçen mükelleflerin büyük kısmı lider entegratör Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin aralarında bulunduğu özel entegratörler ile çalışmayı tercih etmektedir.

Vatandaşlara, e-Döviz Alım-Satım Belgesi nasıl teslim edilecek?

Yeni yılda, “e-Döviz alım ve satım” işini yapacak olan yetkili mükellef kurumlar, döviz alımı veya satımı yapan vatandaşlara, elektronik ortamda düzenleyecekleri bu belgeleri, vatandaşın talebine göre e-posta yoluyla iletebilecekleri gibi, talebi doğrultusunda bir kağıt çıktısı alınarak da verebilecektir. Kağıt ortamda verilecek e-Döviz Alım- Satım Belgesinin yetkili kurum tarafından, kaşe ve ıslak imza ile imzalanıp, teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yetkili kurum nüshasının da elektronik sertifika ile imzalı bir şekilde, elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Bir diğer önemli konu da, GİB tarafından yapılan açıklamada; belgelerin elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanması için, belgelerin üzerinde “karekod” veya “barkod” bulunmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Ayrıca, GİB tarafından 29 Eylül 2021 tarihinde, “e-Döviz Alım – Satım Belgesi Teknik Kılavuzu” yayınlandı.

Uyumsoft hakkında: www.uyumsoft.com

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 25.’nci yılında 50 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

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