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Dikkat ! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı !

İşten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Mart 2021 Çarşamba 11:16
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Dikkat ! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı !

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyada sağlık ve ekonomi üzerinde kaos yaratan Covid-19 pandemisi sırasında, Türkiye salgının başladığı günden itibaren istihdamı korumaya yönelik tedbirleri almaya devam ediyor. Normalleşme kapsamında, istihdamı korumaya yönelik yeni tedbirler geldi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, verenlerin çalışanlarını işten çıkarma yasağının 17 Mart 2021 tarihi itibariyle 2 ay daha uzatıldığı, 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı’nın 2 ay süre ile uzatıldığı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz” dedi.

Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart

Patronlara ve çalışanlara maddi destek sağlamak amacıyla, 25 Mart 2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ise, 19 Şubat 2021 Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile son kez 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yapılan açıklamalarda, bugüne kadar 3 milyon 756 bini aşkın çalışana İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 27 milyar 666 milyon TL’yi buldu. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği, en düşük asgari ücrete göre belirlenip maaşın %60’ı kadar olurken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin %150’si kadar yapıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği kapsamında, en düşük 2.146,50 TL, en yüksek 5.336 TL ödeme gerçekleşti.

Covid-19 salgınına ilişkin yeni tedbirlerin değerlendirildiği 17 Şubat 2021 tarihindeki Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme adımlarının atılacağını ifade ederek, kısa çalışma ödeneğinin bir kez daha ve son kez 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Salgın tedbirleri kapsamında esnafa ve şirketlere 311 milyar TL’yi bulan destek ve teşvik verildi. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği kapsamında aktarılan kaynak ise 53 milyar TL’yi buldu.

Uyumsoft, işletmelerin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, yaşanabilecek olası krizler karşısında işletmelerin iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri için dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Temassız ticaret ürünleri ve rekabetçi fiyat politikasına sahip Uyumsoft ile dijital dönüşümünü sağlayan işletmeler, bundan sonraki olası benzer krizlerden çok daha az etkilenecek.

Yerli ve global 40 binin üzerindeki müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayan Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, AHTAPOT, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 10.03.2021 11:25
Anahtar Kelimeler:
YasakResmi GazeteEkonomi
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