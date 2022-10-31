DiyarbakÄ±r'da 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu

DÄ°YARBAKIR - DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projede 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu. Alanda inceleme yapan Vali ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili Ali ihsan Su, "Ä°limizde bulduÄŸumuz termal su kaynaÄŸÄ± hayÄ±rlÄ± olsun. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hÄ±zla devam edecektir. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel tesisler yaparak ilimize sunmuÅŸ olacaÄŸÄ±z"Â dedi.



BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile MTA Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan protokolÃ¼n ardÄ±ndan, belediyeye ait arazilerde jeotermal kaynak arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Sur ilÃ§esinin kÄ±rsal Ã‡arÄ±klÄ± Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 2 bin metrede 60 derece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda jeotermal kaynak suyu bulundu. AÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan kaynak suyu mineral deÄŸerleri ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± turizm ve tarÄ±msal amaÃ§lÄ± olarak deÄŸerlendirilecek. Vali ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili Ali Ä°hsan Su, alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden, Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi aldÄ±.



'TERMAL TURÄ°ZMÄ°NÂ GELÄ°ÅžMESÄ°NE KATKI SUNACAK'



Vali Su, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, termal su kaynaÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "GeÃ§en 8 Haziran'da BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak MTA ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol gereÄŸi burada sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±k. Ã–n araÅŸtÄ±rmalar ve hazÄ±rlÄ±klarda bÃ¶yle bir kuyunun aÃ§Ä±lmasÄ±nda MTA'nÄ±n ekipleri de yer aldÄ±. BugÃ¼n suya ulaÅŸmÄ±ÅŸ olduk. Ä°lk tespitlerimize gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 2 bin metrelerde bu sÄ±cak suyu bulmuÅŸ olduk. Åžu anki derecesi 60'larda. BunlarÄ±n hepsi Ã¶ngÃ¶rÃ¼. HalihazÄ±rdaki durumu bÃ¶yle. Saniyede 25 litre gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°lk el cihazlarÄ±yla yapÄ±lan analizlerde oldukÃ§a yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. DetaylÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yapÄ±lacak. Burada bulduÄŸumuz termal su kaynaÄŸÄ±nÄ±n ilimizin baÅŸta termal turizmin geliÅŸmesine, seracÄ±lÄ±k faaliyetlerinin geliÅŸmesine destek olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°limizde bulduÄŸumuz termal su kaynaÄŸÄ± hayÄ±rlÄ± olsun. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hÄ±zla da devam edecektir. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel tesisler yaparak ilimize sunmuÅŸ olacaÄŸÄ±z"Â diye konuÅŸtu.



'BURADA ARTIK OTELLER VE PANSÄ°YONLAR OLACAKTIR'



Ä°ÅŸ insanÄ± Ä°smail Ã–zÅŸanlÄ± da suyun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alana komÅŸu olduÄŸunu belirterek, "Daha Ã¶nce burasÄ± kÃ¶y ve hayvan besi yeriydi. Belediyenin bu hizmetini takdir ediyoruz. Bu bÃ¶lgemize yakÄ±n olarak Ã‡ermik ilÃ§emizde kaplÄ±calar var. 50- 51 dereceydi. Buradaki ÅŸimdi 59- 60 derece civarÄ±nda. Ã‡ok iyi oldu. SaÄŸlÄ±k turizmi geliÅŸecek. YakÄ±n illerimiz ÅžÄ±rnak ve ilÃ§eleri Silopi ile Cizre bulunuyor. Irak da buranÄ±n saÄŸlÄ±k turizmine katkÄ± sunacaktÄ±r. Ä°limize bu durumda dÃ¶viz akacak. Burada artÄ±k oteller ve pansiyonlar olacaktÄ±r. Belediye gerÃ§ekten iyi bir hizmet yaptÄ±"Â ifadelerini kullandÄ±.