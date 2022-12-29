Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.435,69
ALTIN
1.087,55
DOLAR
18,72
STERLİN
22,58
EURO
19,96
Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 131...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel alacak
Afet ve Acil Durum...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm yatırımcılarına duyuru
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan...
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar

Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi işsizlik oranını düşürecek

Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi Anadolu şehirlerindeki kurumlar için avantaj

29 Aralık 2022 Perşembe 15:06
Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi işsizlik oranını düşürecek

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini duyurmuştu. Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “EYT düzenlemesi sonrası emekli olanların yerine yeni çalışanların istihdam edilmesi işsizlik oranını düşürecektir. Bununla birlikte, büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti yükseldiğinden, EYT kapsamında emekli olanların memleketlerine dönmesi ihtimali mevcut. Böyle bir senaryoda yetişmiş beşeri sermayenin kentten köye göçü söz konusu. Bu da yetişmiş insan gücünü karşılamakta zorlanan Anadolu şehirlerindeki kurumlar için bir avantaj” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır” açıklamasında bulunmuştu.
 

DEVLETİN DAHA UZUN YILLAR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME RİSKİ BULUNUYOR
 

Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, EYT’de yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İstisnai durumlar hariç bir kişinin emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı birlikte aranan kriterlerdi. Emeklilik için yaş kriteri genel olarak kadınlarda 55, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmişti. Diğer iki kriteri sağlayıp yaş kriterine takılanlar kısaca EYT’li olarak adlandırıldı. Yeni yapılan düzenlemenin olumlu yanlarıyla birlikte olumsuz etkilerinin görülmesi de mümkün. Yaş sınırının kalkması nedeniyle kişilerin daha genç yaşta emekli olması, devletin daha uzun yıllar emekli aylığı ödeme riskini barındırıyor. Bu da sosyal güvenlik sisteminin açık verme riskini arttıran ve bütçeye ilave bir yük getirebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu yükün iki şekilde karşılanması mümkün; vergi oranlarının arttırılması veya  borçlanma. Vergilerin arttırılması bireylerin harcanabilir gelirini azaltırken, borçlanmanın artması ise faiz oranlarında bir yükselişe yol açabilir” ifadelerini kullandı.
 

KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ARTIRABİLİR

“Bir diğer sorun ise özellikle kilit pozisyonda çalışan deneyimli personelin kaybolmasıdır” diyen Tufaner, “EYT ile emekli olduğu halde çalışanların işverene maliyetleri daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla, deneyimli personel talep eden firmalar için bu bir taraftan firmaların maliyetlerini arttırırken, diğer taraftan emekli olduğu halde çalışanları sigortasız çalışmaya yönlendirerek kayıt dışı istihdamı arttırabilir. Açıklanan KGF paketiyle bu risklerin minimize edilmesi amaçlanıyor. Ancak bunun yanında başka düzenleyici tedbirlerin ve denetimlerin de devreye sokulması önemli” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. TufanerEYT Düzenlemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı
Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans