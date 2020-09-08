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Dolar 7.46 lirada

ABD'den gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, Pazartesi günü tırmandığı yeni tarihi yüksek düzey olan 7.46 lirada hareket ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2020 Salı 09:11
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Dolar 7.46 lirada

Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü geleneksel yöntemle düzenlediği ve 40 milyar 670 milyon liralık teklifin geldiği, 5 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.50, 10.57 ve 10.66 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.02, 11.10 ve 11.20 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,089 puan ve 1,097 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.97 artışla 1,096.81 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4364 lira ve en yüksek 7.4648 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.47 lira aralığında,

- euro en düşük 8.7918 lira ve en yüksek 8.8257 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.8185 lira ve en yüksek 9.8415 lirayı gördükten sonra 9.81 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17948 - 1.18271 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18255 düzeyindeydi.

"BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denilen Gedik Yatırım'ın analizinde, şu konuların altı çizildi:

"ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Avrupa’da endekslerde görülen sert yükselişler Borsa İstanbul’un da alımları destekledi. 

"Geçen hafta önemli destek bölgelerini test ettikten sonra Cuma günü sınırlı tepkiler gerçekleştiren BIST 100’de bugün kısa vadeli düşüş trendi 1,098 civarında bulunuyor. 

"Bu trendin aşılması alımların hız kazanmasını sağlayabilir. 

"Orta vadede izlediğimiz en önemli direnç ise 1,122 olmaya devam ediyor. 

"Alt periyotlarda endeksteki yükseliş isteğini destekleyen bir görünüm mevcut. 

"Endeks 1,075 ile 1,064 aralığındaki kritik destek bölgesinin altına yeniden sarkmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerekiyor."


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - Ekonomi Servisi

DHA

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