Dolar 7.63 lirada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürüyor; dolar 7.61 lirayı görürken, euro 9.0 lira, sterlin de 10 lira sınırına döndü.



Piyasalar 19 Kasım'da yapılacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal da atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.6135 lira ve en yüksek 7.7482 lirayı gördükten sonra, 7.63 – 7.64 lira aralığında,



- euro en düşük 8.9891 lira ve en yüksek 9.1595 lirayı gördükten sonra, 9.02 – 9.03 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.9973 lira ve en yüksek 10.1744 lirayı gördükten sonra 10.04 – 10.05 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.17989 - 1.18139 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18075 düzeyindeydi.



İş Yatırım'ın "Banka sanayi ayrışması devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"İkinci dalga nedeniyle ekonomilerin kapatılması endişesi ve Cumhuriyetçilerin ek paket görüşmelerinden çekilmesi dünya borsalarını baskılıyor.



"Aşının geniş ölçekte üretilip bağışıklık yaratması sürecinde büyümenin yavaşlanacağı endişeleri dile getirilmeye başlandı.



"İkinci dalganın vurduğu ABD (-yüzde 0.9), Fransa (-yüzde 1.0), Brezilya (-yüzde 2.5) gibi ekonomilerin borsalarında daha sert kayıplar görülüyor. Son dönemin galipleri enerji (-yüzde 3.0) ve banka (-yüzde 1.5) hisseleri en çok kaybettirenler kulübüne geri döndü.



"Evde Kal hisseleri Aşı Galiplerine göre son iki günde yüzde 3.6 daha iyi performans gösterdi.



"Türkiye varlıkları dünyayı yenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Ekonomide Yeni Dönem' konuşmasını arkasına alan döviz, tahvil piyasaları değer kazanırken, Borsa İstanbul dünya borsalarındaki satışlara paralel sınırlı oranda (-yüzde 0.6) geriledi. Kurun istikrar



kazanmasıyla sistemik riski azalan bankalar (+yüzde 0.1) sanayi şirketlerinden (-yüzde 1.7) pozitif ayrışmayı sürdürüyor.



"Borsadaki düşüşe rağmen MSCI Türkiye kurun gerilemesi sayesinde yüzde 1.4 değer kazancıyla en çok kazandıran piyasalar arasında yer alıyor.



"ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Dünya borsalarındaki satışlar çok sertleşmezse Borsa İstanbul pozitif ayrışmayı sürdürebilir.



"Kısa vadede Borsa İstanbul’un 1,260 – 1,300 bandında dalgalanmasını bekliyoruz. Endeks 1,260 seviyesinin altına kayarsa zarar-durdur emirleri çalıştırılabilir.



"Türk lirasında devam eden güçlenme bankaların endeks geneline göre daha güçlü olacağına işaret ediyor. Türk lirası Eylül Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında gördüğü 7.50+ seviyelerine kadar çekilirse bankalar yeniden Borsa İstanbul’un ana motoru olabilir."