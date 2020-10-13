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Dolar 7.89 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı. Dolar 7.90 lira sınırında hareket ederken, euro 9.30 lira, sterlin de 10.30 lira dolayında işlem görüyordu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ekim 2020 Salı 10:13
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Dolar 7.89 lirada

TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

Döviz cinsinden zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan bölümüne uygulanan komisyon oranları da 16 Ekim'den geçerli olmak üzere dolar için yüzde 0.025'ten yüzde 0.0125'e, dolar dışındaki dövizler için yüzde 0.0025'ten yüzde 0.00125'e indirildi.

TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,169 ve 1,181 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.09 artışla 1,178.35 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.67, BIST Mali Endeks yüzde 1.44, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.32 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8718 lira ve en yüksek 7.8990 lirayı gördükten sonra, 7.89 – 7.90 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2846 lira ve en yüksek 9.3353 lirayı gördükten sonra, 9.31 – 9.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2712 lira ve en yüksek 10.3255 lirayı gördükten sonra 10.30 – 10.31 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17906 - 1.18168 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17960 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"TCMB’den gelen hamleler kurdaki tansiyonu belirli ölçüde düşürürken, yurt dışında korunan pozitif havanın katkısıyla BIST-100’de yükselişlerin haftanın ilk işlem gününde de devam ettiği görüldü. 

"Alımların genele yayıldığı BIST-100 Endeksi gün içinde 1,181’li seviyeleri test ederken, kapanış 1,178’den gerçekleşti. 

"Endekste yükselişlerin devamında temmuz ayı içinde takip edilen 1,185 – 1,205 aralığı ilk önemli bölge olarak karşımıza çıkıyor. 

"Bu bölgenin aşılması endekste tarihi zirvelere doğru bir hareketi beraberinde getirebilir.

"Olası geri çekilmelerde ise 1,170 ve 1,155 seviyeleri ile 1,141 – 1,135 bölgesi destek konumunda bulunmaktadır.

"Küresel çaptaki gelişmelere ek olarak kur cephesindeki fiyatlamalar endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroPiyasa
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