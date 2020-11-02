Dolar 8.36 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Para Piyasası'nda (BPP) bankaların borç alabilme limitlerini 3 Kasım'dan itibaren sıfırladığını açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3137 lira ve en yüksek 8.3893 lirayı gördükten sonra, 8.36 – 8.37 lira aralığında,

- euro en düşük 9.6704 lira ve en yüksek 9.7748 lirayı gördükten sonra, 9.73 – 9.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.7563 lira ve en yüksek 10.8565 lirayı gördükten sonra 10.79 – 10.80 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16300 - 1.16528 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16390 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Küresel dalga sertleşiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel satış dalgası sertleşiyor. Avrupa’nın ikinci dalgaya karşı sokağa çıkma yasaklarına başvurması ve ek ABD mali paketinin seçimler sonrasında da çıkarılmaması ihtimali büyümede çift dip senaryolarını gündeme getirerek küresel risk iştahını bozdu.

"Eylül başında gördüğü tepe noktasına göre S&P 500 yüzde 9.0, MSCİ Dünya yüzde 7.0 aşağıda işlem görüyor.

"Küresel risk iştahı güçlüyken uygulanan yanlış politikalar ve jeopolitik riskler nedeniyle dünyadaki yükselişe katılmayan Türkiye varlıkları hava sertleşince dünyadan daha çok değer kaybediyor.

"MSCI Türkiye Ekim ayında yüzde 13, Temmuz tepe noktasına göre yüzde 25 değer kaybıyla en

kırılgan gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor.

"Yaşanan gelişmeler Türkiye’yi iki kanaldan vurabilir. Avrupa büyümesinde çift dip ile karşılaşılan bir senaryo ihracatının yarısını Avrupa’ya yapan Türkiye'nin dışa dönük dengelenmesini zorlaştırabilir.

"Biden'ın Başkanlığı kazanmasını Mavi Dalga ile de olsa, Açık Mavi Dalga ile de olsa Türkiye için yaptırım riskini artırabilir.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da tepki alışları gelebileceğine işaret ediyor. Ancak kurun yükselmeye devam etmesi tepki alışlarının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor.

"Demokrat zaferi durumunda Türkiye ve Rusya borsalarının negatif ayrışacağına yönelik hakim görüş piyasayı baskılayan diğer bir unsur.

"Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyeleri olarak 1,090 ve 1,130 seviyeleri öne çıkıyor.