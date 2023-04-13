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Dünya Bankasından Ukrayna'nın enerji altyapısının onarımı için 200 milyon dolarlık hibe

Dünya Bankası, Ukrayna'nın enerji altyapısını onarmaya yardımcı olacak bir proje için 200 milyon dolarlık hibe finansmanı sağlayacağını bildirdi.

13 Nisan 2023 Perşembe 01:31
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Dünya Bankasından Ukrayna'nın enerji altyapısının onarımı için 200 milyon dolarlık hibe
Washington

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu projeyle, kritik ekipmanlar tedarik edilerek elektrik iletim ve ısıtma altyapısında gerekli acil onarımların destekleneceği belirtildi.

Proje fonlarının Ukrayna Yardım, Toparlanma, Yeniden İnşa ve Reform Vakfı Fonunca sağlanacağı aktarılan açıklamada, projenin kapsamı genişlerken hibeler ve diğer katkılar yoluyla 300 milyon dolara kadar ek finansmanın da öngörüldüğü ifade edildi.

Sonbahar ve kış aylarında Ukrayna'nın elektrik altyapısının yüzde 50'den fazlasının hasara uğradığına işaret edilen açıklamada, bunun ülke genelinde elektrik kesintilerine yol açtığı, gıda, ısıtma ve su kıtlığına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tahmini ihtiyaçların yüzde 11'ini oluşturduğu için enerji şebekesinin eski haline getirilmesinin, Ukrayna hükümetinin 2023 için belirlediği en önemli öncelik olduğunun altı çizildi.

Dünya Bankasının bugüne kadar Ukrayna için 23 milyar dolardan fazla acil durum finansmanını seferber ettiği belirtilen açıklamada, bu finansmanın 20 milyar dolarından fazlasının çeşitli projeler aracılığıyla dağıtıldığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 13.04.2023 02:15
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