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EasyJet (Covid-19) dönemi zarar bilançosunu açıkladı!

İngiiliz havayolu şirketi EasyJet, koronavirüs (Covid-19) dönemi zararın bilançosunu açıklayarak, " 25 yıllık tarihimizde ilk kez, 1.2 milyar sterlin zarara uğradık" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Kasım 2020 Salı 12:31
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EasyJet (Covid-19) dönemi zarar bilançosunu açıkladı!

İNGİLTERE - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını milyarlarca ciroluk şirketlere de diz çöktürdü. İngiiliz havayolu şirketi EasyJet, koronavirüs (Covid-19) dönemi zararın bilançosunu açıkladı.1995 yılından beri havacılık sektöründe faaliyet gösteren İngiliz havayolu şirketi EasyJet,  25 yıllık tarihinde ilk kez 1.27 milyar sterlinlik bir kayba uğradıklarını duyurdu.
 

YOLCU SAYISI 41.8 MİLYONA DÜŞTÜ

EasyJet, son 12 ayda koronavirüs Avrupa'yı etkisi altına alırken yolcu sayısının 41,8 milyona düştüğünü belirtti. Havayolu şirketi bugüne kadar salgının getirdiği ekonomik yaraları sarmak için, satış ve geri kiralama anlaşmalarından 1 milyar sterlin üzerinde para topladığını,İngiliz hükümetinden 600 milyon sterlin kredi aldığını ve 4 bin 500 işçiyi işten çıkardığını kaydetti. Şirket aynı zamanda hissedarlarından 419 milyon sterlin talepte bulunduğunu da belirtti.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiiliz Havayolu şirketi EasyJetKoronavirüsZarar
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