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EBRD'den Antalya Havalimanı için 140 milyon avroluk finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme (FTA) tarafına Antalya'da Havalimanı yatırımı için 140 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

31 Mart 2023 Cuma 12:31
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EBRD'den Antalya Havalimanı için 140 milyon avroluk finansman
Londra

Bankanın açıklamasında, söz konusu sermaye yatırımları köprü kredisinin, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) fonlarını içeren bir finansman paketinin parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, EBRD'nin FTA'ya sağladığı 140 milyon avroluk finansmanın Antalya Havalimanı'nın yeni altyapısının tamamlanması, enerji verimliliğinin artırılması ve güneş santrali gibi yeşil yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Nandita Parshad, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, Antalya Havalimanı'nın Türkiye'de turizm sektörü ve ekonominin büyümesinde önemli bir altyapı olduğunu belirterek, "FTA'nın burada daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

TAV Havalimanları CFO'su Burcu Geriş de bu finansmanının havalimanındaki kapasite artırımlarına katkı sağlayacağını ve devam eden yatırımların Antalya Havalimanının pozisyonunu güçlendireceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHavalimanıAvrupaİmarKalkınmaBankasıAvrofinansman
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