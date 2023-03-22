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ECB Başkanı Lagarde, enflasyonla mücadele kararlılığını yineledi: Fiyat istikrarını sağlayacağız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan kargaşaya rağmen ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığını yeniden teyit etti.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:32
ECB Başkanı Lagarde, enflasyonla mücadele kararlılığını yineledi: Fiyat istikrarını sağlayacağız
Berlin

Lagarde, Frankfurt'ta ECB'nin bankacılık konferansında konuştu.

Çekirdek enflasyon dinamiklerinin hala güçlü olduğunu vurgulayan Lagarde, "Ancak halk bir şeyden emin olabilir; fiyat istikrarını sağlayacağız ve enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye geri getirmek pazarlık edilemez." ifadelerini kullandı.

Lagarde, ECB faiz artırımlarının ekonomi üzerinde etkisini yeni göstermeye başladığını belirterek, son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa sonucu bu etkilerin (faiz artırımları) daha da güçleneceğini kaydetti.

"ECB, gerekirse harekete geçmeye ve likidite desteği sağlamaya hazır"

Christine Lagarde, Avrupa bankacılık sektörünün, güçlü sermaye ve likidite pozisyonları sayesinde dirençli olduğunu vurguladı.

Lagarde, mevcut piyasa gerilimleri göz önüne alındığında ECB'nin, "gerekirse harekete geçmeye ve likidite desteği sağlamaya hazır olduğu" mesajını verdi.

ECB faiz artırımı konusunda taahhütte bulunmayan Lagarde, ECB'ye ekonomik verilerin rehberlik edeceğini belirtti.

Bu arada, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 kez artıran ECB'nin finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde enflasyon "inatla" yüksek kalmaya devam ediyor. Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB, kendi tahminlerine göre bu hedefi uzun süre tutturamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ECB Başkanı LagardeEnflasyonla Mücadele
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