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Edirne'de çeltik alım fiyatı, beklentiye yakın bulundu

14 Eylül 2022 Çarşamba 16:07
Edirne'de çeltik alım fiyatı, beklentiye yakın bulundu

EDİRNE - Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 45'inin karşılandığı Edirne'de Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, türüne göre 12,50 ile 15,00 lira arasında açıklanan çeltik fiyatlarının beklentiye yakın oranda olduğunu söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 yılı çeltik alım fiyatını açıkladı. Buna göre; baldo grubu çeltikler 15 bin TL/ton, cammeo grubu çeltikler 14 bin 500 TL/ton, özgür grubu çeltikler 14 bin TL/ton, Osmancık grubu çeltikler 13 bin 500 TL/ton ve luna grubu çeltikler için 12 bin 500 TL/tondan alınacak. Türkiye'nin yüzde 45 ile en yüksek çeltik üretiminin yapıldığı Edirne'de Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, fiyatların beklentiye yakın oluştuğunu söyledi. Arabacı, "Dün tarım bakanımız çeltik fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatları üreticilerimizle istişare ettik, nasıl bulduklarını sorduk. Oda başkanlarımızla da bir maliyet hesabı çıkardık. Bugün çeltikteki serbest piyasalar aşağı iniyordu, tam hasat öncesi elinde ürünü olan üreticiler neredeyse ürününü zararına satmaya başlamıştı. Bu anlamda TMO'nun bu dönemde fiyat açıklaması olumlu. Üreticilerimizle yaptığımız istişarelerde açıklanan fiyata bugün kötü, diyemeyiz. Maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda beklentimiz, tabi ki biraz yüksekti ama bugünkü açıklanan fiyata da çok yüksek denemez. Hem zamanında açıkladılar hem de beklentiye yakın bir fiyat oluştu" diye konuştu.

Desteklemelerin artırılması gerektiğini kaydeden Arabacı, "Çıkardığımız maliyetlerde 1 dekar çeltiğin 700 kiloyu ortalama alırsak 10 bin 30 kuruş civarında bir maliyet hesabı çıkardık. Bu maliyet hesabı üzerinden değerlendirdiğimizde kötü bir fiyat, diyemeyiz. Geçtiğimiz 15 yıldan bugüne çeltikteki prim desteği 10 kuruştu, halen 10 kuruş olarak devam ediyor. Bugüne kadar verilen 10 kuruşluk prim desteği neredeyse faturayı karşılamıyor. Üreticilerimizi geçen 15 yıl içinde alması gereken desteği bakanlığımızdan talep ediyoruz. İnşallah bu yıl tekrar revize olur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeltik Alım FiyatıEdirne
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