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Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2022 Çarşamba 15:31
Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor

BALIKESİR  - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Edremit Körfezi’nde yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı D550-06 karayolu üzerindeki Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan sinyalize kavşakta düzenleme çalışmaları başlatıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamak amacıyla planlamaların sürdürüldüğü belirtilirken, bu kapsamda trafik yoğunluğu yaşanan kavşak ulaşımın rahatlatılması amaçlanıyor.
 

"VATANDAŞLARIN TRAFİKTE GEÇİRDİĞİ ZAMAN AZALACAK"

Konuya ilişki bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Türkiye’nin turizm cazibe merkezlerinden Akçay, Güre ve Altınoluk’a ulaşımda kullanılan, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu D550-06 Karayolu üzerinde kısa zamanda çalışmalar başlatılıyor. Körfez bölgesi için büyük önem arz eden Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan ışıklı kavşakta, araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktada modern dönel kavşak düzenlemesi yapılarak trafik rahatlatılacak. Çalışmalar sayesinde, vatandaşların trafikte geçirdiği zaman azalacak, trafik akışı hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülebilecek. Çalışma yapılacak alanda refüjler ve kaldırımlar yenilenecek, asfalt serimi gerçekleştirilecek. İşlemler tamamlandığında peyzaj düzenlemeleri yapılarak yeşillendirilip çiçeklendirilecek” dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edremit KörfeziUlaşımçalışma
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