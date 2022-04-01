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‘Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’ gerçekleştirildi

Nişantaşı Üniversitesi ve İnfo Yatırım iş birliğiyle Ekonomi ve Yatırım Zirvesi gerçekleştirildi. NeoTech kampüsünde yapılan zirvede öğrencilerin ‘Savaşın Gölgesinde Dünya ve Türkiye Ekonomisi’ ele alınarak öğrencilerin ulusal ve uluslararası piyasalara hâkim olması amaçlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:38
‘Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’ gerçekleştirildi

Nişantaşı Üniversitesi ve İnfo Yatırım bir araya gelerek dün, Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’ni gerçekleştirdi. İki oturumlu olan zirvede finans uzmanları ve akademisyenler, savaşın gölgesinde şekillenen Dünya ve Türkiye ekonomisini yorumladı. Ayrıca yatırım uzmanları da yatırım ürünleri ve 2022 portföy tercihlerini mercek altına aldı.

Üniversitenin NeoTech kampüsünde gerçekleştirilen zirveye; Prof. Dr. Zeynep Ökten, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr. Burak Arzova, Mert Yılmaz, Tuna Çetinkaya, Alibey Tuncer, Tümay Şahin ve Gökçe Çalışan konuşmacı olarak katıldı.

“AMACIMIZ, GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALARI TAKİP ETMELERİ”

Zirveyi düzenleyen Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, her yıl ekonomi sektöründen bir kurumla finans, ekonomi veya yatırım zirvesi yapmak istediklerini söyledi. Doç. Dr. Altuntaş, “Bankacılık, sigortacılık, dış ticaret, lojistik gibi bölümlerdeki öğrencilerimizi hem sektörlerle bir araya getirmek hem de onlara sadece iş imkânı sunmayı değil, bu alanlarda yapılan güncel akademik çalışmaları takip etmelerini amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“UYGULAMALI ÖĞRENMELİLER”

Zirveyi başka sektörlerle gerçekleştirmesinin nedenlerini anlatan Doç. Dr. Altuntaş şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin ekonomi, finans gibi alanları literatürden ziyade uygulamalı olarak öğrenmelerini istiyoruz. Bu yüzden burada; piyasa profesyonellerinden, piyasa hareketlerini görmeleri, akademik yaklaşımları sergilemeleri için böyle bir yapılanmaya gittik.”

“TEKNOLOJİK BANKACILIĞA GEÇİYORUZ”

Pandemi sonrası yeni ekonomik anlayış ve küresel savaş ortamı olduğunu belirten Doç. Dr. Altuntaş, “Küresel savaş ortamındaki ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleşecek ekonomik büyüklük yaklaşımları, finansal enstrüman gelişmeleri, yeni finansal piyasalar oluşumu önemli. Artık finans uygulamalarına bakıldığında teknolojik bankacılığa geçiyoruz. Hem tezgâh üstü hem de tezgah altı piyasalara baktığımızda bütün piyasalarda artık yeni teknolojiler kullanılıyor. Burada sanayi sürecindeki ekonomik süreçleri, para ve sermaye piyasaları bundan nasıl etkilenecek gibi konulara değineceğiz. Ayrıca ulusal ve uluslararası piyasada yaşanacak gelişmeleri değerlendireceğiz” dedi.

“GÜNCEL GELİŞMELERİN YER ALDIĞI KİTAP DAĞITILDI”

Zirvede öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Altuntaş sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bankacılık sektöründe bireysel ilişkilerin piyasada nasıl gerçekleştiğini öğrenecekler. Ulusal ve uluslararası piyasalar anlamındaki gelişmelerden bilgi sahibi olacaklar. Staj imkânı sunacağız. Ve burada güncel gelişmelerin olduğu kitabı öğrencilerimize dağıtacağız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı Üniversitesiİnfo YatırımEkonomi Ve Yatırım ZirvesiNeoTech KampüsüSavaşın Gölgesinde Dünya Ve Türkiye Ekonomisi
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