İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı. Şişli'de düzenlenen bir otelde düzenlenen programda MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşma yaptı. Akkol'un konuşmasının ardından kürsüye Bakan Varank çıktı. Programda konuşma yapan Bakan Varank, " Ülkemizin en büyük işveren sendikalarından olan MESS'in bizim nezdimizde önemli bir yeri var. Otomotivden beyaz eşyaya, demir-çelikten makineye kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteren 260 sanayi kuruluşu burada temsil ediliyor. İmalat sanayi ihracatımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümünün MESS üyesi firmalar tarafından yapılıyor olması da gerçekten takdire şayan. Ancak, sadece üretim ve ihracat değil, istihdam noktasında da MESS bünyesindeki firmaların ülkemize muazzam bir katkısı söz konusu" dedi.





"60 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"



İhracatımız geçen yıl 225 milyar doları geçtiğini belirten Bakan Varank, " İhracatımız bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar doların üzerine çıktı. Uluslararası piyasalardan kaynaklanan tüm kısıtlamalara rağmen, sanayi üretimimiz şubat ayında yıllık bazda yüzde 13 oranında arttı. Yine Şubat ayında istihdamımız 30 milyonu geçerken işsizlik de yüzde 10,7 seviyesine geriledi. Bu olumlu gelişmeler önümüzdeki dönemde de inşallah artarak devam edecek. Bunu kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliyoruz, çünkü özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılında imalat sanayi sektörlerinde 9 bin 500'e yakın teşvik belgesi düzenleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. Bu belgelerde yapılması öngörülen yatırım tutarı 200 milyar liraya yaklaştı" diye konuştu.







"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK"



Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor . Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak.Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" ifadelerini kullandı.





"KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ"



Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacında arttığına dikkat çeken Bakan Varank ," Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdı. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık HİBE desteği sağlayacağız.



Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum. Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ'lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir başka müjdeyi de bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz" dedi.





"AR-GE'YE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK YATIRIM YAPIN"



Biz metal sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından öneminin farkındayız diyen Bakan Varank ," Sizlerin rekabetçiliğini artırmak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada sizlerden de beklentilerimiz var. Lütfen yeni ve verimli yöntemler denemekten asla çekinmeyin. Ar-Ge'ye her zamankinden daha çok yatırım yapın. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman sizlerle birlikte çalışmaya ve gerekli destekleri sunmaya hazırız" diyerek sözlerini noktaladı.



Bakan Varank'a konuşmasının ardından MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından hediye takdim edildi