Elazığ'da depremzede üreticilere 204 milyon lira yem, mazot ve gübre desteği sağlandı

Elazığ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Elazığ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde depremlerden etkilenen üreticilere 94 milyon lira yem ile 110 milyon lira mazot ve gübre desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, afet kapsamına alınan illere has uygulanan desteklerin çiftçinin üretimine kararlılıkla devam etmesini sağladığını belirtti.

Depremlerde kentteki 238 ahırın ağır hasar gördüğünü ve gelen talepler doğrultusunda 110 hayvan çadırı kurarak hayvanların tedavi ve bakımı için veteriner desteği sağlandıklarını ifade eden Kılıç, "İlimizin afet kapsamına alınmasından sonra küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan üreticilerimize yem desteği olarak 94 milyon lira, ayni olarak verilecek olan gübre ve mazot desteği nakdiye çevrilerek 110 milyon lira hesaplarına aktarıldı." dedi.

Kılıç, kent genelinde ilkbahar dönemi şap, koyun keçi çiçeği ve mavi dil hastalıkları için kullanılan aşılar ile bitkisel üretim yapan çiftçilerin döner sermayelerden aldığı hizmetlerin ücretsiz hale getirildiğini kaydetti.

Üreticinin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 31 Aralık'a kadar faizsiz ertelendiğini anımsatan Kılıç, ayrıca deprem bölgesinde ekim ve dikim yapan çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteklerinin yüzde 100 arttırılarak ödenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Özellikle tarımsal üretimin depreme karşı direncini arttırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bölgedeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık uygulamaktayız. Bütün bu destekler ve uygulamalarla çiftçilerimizin tarımsal üretimde sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Hayvanları enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bire bir hayvanların aynısı verilmek suretiyle bölgedeki hayvancılık faaliyetleri sekteye uğratılmadan devam ettirilecektir."

Kılıç, afet bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sıkıntısız sürdürebilmesi için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Destekler üreticileri rahatlattı

Alaca köyünde üretici Ömer Erdem de bu yıl 250 büyükbaş hayvan, 30 bin etlik tavuk yetiştirdiğini, yaklaşık 600 dönüm alanda buğday ve arpa üretimi yaptığını dile getirdi.

Devletin sunduğu desteklerin, yatırımlarını sürdürebilme ve büyütme noktasında kendilerine güç verdiğini belirten Erdem, "Verilen destekler sayesinde maddi ve manevi olarak rahatladık." dedi.

Üretici Mehmet Turan da devletin yardımıyla depremlerin neden olduğu ekonomik travmayı kısa sürede atlattıklarını anlattı.