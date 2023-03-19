Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1,3 milyar dolarlık ihracat

Elektrik-elektronik sektörünün şubat ayı ihracatı, 2022'in aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 1 milyar 310 milyon dolar oldu.

19 Mart 2023 Pazar 12:20
Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1,3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçı lar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın şubat ayında 1 milyar 173 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2023'ün aynı döneminde 1 milyar 310 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, şubatta en fazla ihracat 125,3 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, 117,2 milyon dolarla Almanya ve 81,2 milyon dolarla Rusya takip etti. Rusya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 145,9 artması dikkati çekti.

Elektrik-elektronik ihracatının arttığı ülkeler arasında, yüzde 307,7 artış ve 33,1 milyon dolarla Ukrayna, yüzde 53,9 artış ve 37,2 milyon dolarla Azerbaycan, yüzde 49 artış ve 38,6 milyon dolarla ABD, yüzde 39,2 artış ve 53,1 milyon dolarla Irak öne çıktı.

Ankara'nın elektrik-elektronik ihracatı yüzde 78,8 arttı

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. 2022'nin şubat ayında AB ülkelerine 542,5 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,9 artışla bölgeye 579,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, 195,5 milyon dolarlık ihracatla Bağımsız Devletler Topluluğu takip etti. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yapılan elektrik-elektronik ihracatı, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 83,8 arttı.

Şubat ayında Orta Doğu ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 21,9 artışla 161,4 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 617,6 milyon dolarla şubat ayında en fazla dış satım gerçekleştiren il oldu.

Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u,180 milyon dolarla Manisa, 105,3 milyon dolarla Ankara ve 91,4 milyon dolarla Kocaeli takip etti. Elektrik-elektronik ihracatını artıran iller arasında yüzde 78,8 artışla Ankara ve yüzde 36,5 artışla Kocaeli öne çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİMIhracatElektrikElektronik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Giresun'da iş insanlarıyla bir araya geldi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Giresun'da iş insanlarıyla bir araya geldi
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans