Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1332
ALTIN
467.475
DOLAR
7.7671
STERLİN
10.4105
EURO
9.2202
Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı!
Uzmanlar evde yapılan hızlı testler...
'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'
'Akciğer kanserinde görülen en sık...
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar...
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez

Elektrikli araç sayısı gün geçtikçe artıyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerine göre, 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli modellerin 261, hibrid modellerin ise 9 bin 788 adet satıldığı ortaya çıktı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 12:06
0 Okunma
Elektrikli araç sayısı gün geçtikçe artıyor

İSTANBUL - 2020 yılının ilk 9 ayında satılan yüzde 100 elektrikli ve hibrid otomobil sayıları belli olurken, elektrikli modellerin 261, hibrid modellerin ise 9 bin 788 adet satıldığı gözlendi. Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrid araçlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl elektrikli ve hibrid araçlar ile alakalı basına 2 bin 334 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllara bakıldığında ise geçen yıl bin 961, 2018 yılında ise 2 bin 653 olduğu kaydedildi.
 

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil satışlarının arttığı saptandı. Böylelikle 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli modellerin 261 adet, hibrid modellerin ise 9 bin 788 olduğu satıldığı gözlendi. Açıklanan verilere göre 2020 yılının ilk 3 ayındaki Elektrikli ve Hibrid otomobil sayısı 2019 yılının tüm satışlarını geçmiş durumda. Türkiye’de otomobil pazarında pasta payına bakıldığında hibrid araçlar yüzde 3’ünü, elektrikli araçlar ise yüze 0,1’ini temsil etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Elektrikli Ve Hibrid Araçları DerneğiElektrikli Araç Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir
Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor
“Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın”
“Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans