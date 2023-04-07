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Elektrikli otomobil satışları katlanarak artıyor

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla artarak 4 bin 670 yükseldi.

07 Nisan 2023 Cuma 11:41
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Elektrikli otomobil satışları katlanarak artıyor
İstanbul

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 50,1 artışla 175 bin 421 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9 artışla 60 bin 550 seviyesinde kaydedildi.

Elektrikli otomobil satışları otogazlı satışlarının üstünde

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 3 ayında benzinli otomobiller 117 bin 650 satışla ilk, dizel otomobiller ise 31 bin 465 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 18 bin 874 adet ve otogazlı otomobil satışları da 2 bin 762 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 4 bin 670 adetle otogazlı otomobil satışlarını geçti.

Elektrikli satışları katlanıyor

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'in aynı dönemine göre yüzde 40,6, dizel otomobil satışları da yüzde 75,2 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 1,4 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 335,2 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yüzde 3'e yaklaştı

Ocak-Mart 2022'de yüzde 71,6 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,1'e geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 15,4'ten yüzde 17,9'a yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 2,7'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 9,7'den yüzde 10,8'e çıktı.

Yeni elektrikli modeller gelmeye devam ediyor

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu.

Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.

Elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

AA

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TürkiyeotomobilpazarıElektrikliotomobilsatışları
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