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En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak; ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara aktarılması planlanıyor.

23 Mart 2023 Perşembe 15:29
En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor
Ankara

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve düzenlemenin ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

Bayram ikramiyeleri de artacak

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.

Bununla birlikte, en düşük emekli aylığındaki artışın ardında kamuoyunda 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluşmaya başladı.

Emekliler artıştan memnun

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirterek, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının, kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güvenirliliği, saygınlığı, norm ve standart birliği için gereklidir." dedi.

AA

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En Düşük Emekli AylığıödemeNişan
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