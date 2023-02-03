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Enflasyon yüzde 57,68 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde

03 Şubat 2023 Cuma 10:16
Enflasyon yüzde 57,68 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnflasyon
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