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EPDK, doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:06
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EPDK, doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi
Ankara

EPDK'nin Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'a ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal gaz iletim şirketi her bir ihracat çıkış noktası için uygulanacak maksimum ayrılabilir kapasite (MAK) değerini ve ilgili dönem için rezerve edilebilecek atıl kapasiteleri gaz yılı öncesi kapasite rezervasyonunu son başvuru tarihinden 60 gün önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın doğal gaz arz güvenliği görüşlerini dikkate alarak ilan edecek.

İletim şirketi tarafından, gaz yılı içerisinde bakanlık görüşü dikkate alınarak ihracata konu edilecek miktarın kesintili ya da kesintisiz olacağına, mevsimsel nitelik arz edip etmeyeceğine ve gerekli görülen diğer hususlara yayımlayacağı kapasite ilanı duyurusunda yer verilecek.

Ayrıca, iletim şirketi, bakanlık görüşü çerçevesinde birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde uzun dönemli kapasite rezervasyonuna ve söz konusu dönem için ilgili ihracat çıkış noktasında geçerli olacak şekilde iletim kapasite bedelinin belirlenmesine imkan verecek kapasite ilanı duyurusu yapabilecek.

İhracat çıkış noktaları arasında İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'ının (ŞİD) kapasite aktarımına ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
EnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuEPDKDoğalgazihracatı
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