Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
Lüksemburg Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Lüksemburg Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Yargıtay Başkanlığı 151 Sözleşmeli Personel alacak
Yargıtay Başkanlığı 151 Sözleşmeli...

Erbaa fındığında hasat zamanı

03 Eylül 2022 Cumartesi 16:40
Erbaa fındığında hasat zamanı

 TOKAT’ta, fındık yetiştirilen tek ilçe olan Erbaa'da hasada başlandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede yılda 5 bin tona yakın üretimi yapılan fındıktan bu yıl 300 milyon TL gelir beklediklerini söyledi.

Tokat’ın fındık yetiştirilen ilçesi Erbaa'da, hasat dönemi başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, fındık hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Canik Dağları eteğindeki fındıktan bu yıl 300 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan fındığın üretim miktarının 2022 yılında 5 bin tona ulaşması öngörülüyor. 215 rakımdan 1300 rakımlara kadar farklı türde fındığın üretildiği ilçede yaklaşık 3 bin çiftçi, bu işle ilgileniyor.

Erbaa’daki fındık üretiminin çok bilinmediğini, insanların bu üretimi ve miktarı duyduklarında şaşırdıklarını kaydeden Başkan Karagöl, "Erbaa’da fındık üretimini insanlar duyunca şaşırıyorlar. Sahil dışında teşvik alıp da fındık üretiminin en yoğun olduğu bölge Erbaa bölgesi Tokat’ta. Sahil dışında tek yer Erbaa. Bu senede çok şükür çiftçimizin yüzü gülecek inşallah. Yaklaşık 5 bin ton civarında Erbaa'da üretim bekleniyor. Rekoltesi de gayet güzel durumda. Bu da ne demek 250-300 milyon TL civarında girdi demek. Erbaa’da bütün sebzeyi meyveyi üretiyoruz belki ama bunun yanı sıra fındık bazen gözden kaçabiliyor. Bizim Karadeniz tarafındaki köylerimizde yıllık 5 bin tona yakın fındık üretimini biz bu sene beklemekteyiz. Bizim fındığımızın dolgunluğu, kabuğunu doldurmasıyla, şekli şemailiyle gayet güzel bir ürün. 250-300 milyon TL'lik bir girdinin tabi ki diğer ürünlerin yanında kendinden söz ettireceğini düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Bu bölgede yaşayan nüfusa baktığımızda köylünün bundan faydalandığını, rahat ettiğini görüyoruz. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bu sezonu da atlatırlar. Köylümüz de çiftçimiz de ekonomik olarak rahat eder" dedi.

Rekoltenin bu yıl yüzde 25 artış gösterdiğini dile getiren Gökal Belediye Başkanı Akbulut ise "Burada 215 rakımdan 1300 rakımlara kadar fındık yetişiyor. Tabi 215 ile 1300’lerdeki fındık farklı çeşit olarak. Bu seneki üretimimiz 15 bin dönüm. Aşağı yukarı 700 haneye yakın fındık üreticimiz var bölgede" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erbaa Fındığında Hasat Zamanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti
Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti
Karadeniz'in yeni meyvesi aronya için hasat zamanı
Karadeniz'in yeni meyvesi aronya için hasat zamanı
Bakan Muş: Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar
Bakan Muş: Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans