Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Birbirinden iddialı projelerde yer alan Eneshan Nalbant, ünlü bir gayrimenkul firmasında emlak danışmanlığı yapıyor. 2 ayda 13. İşlemini yapan Eneshan Nalbant her sektörde başarısını konuşturdu. Eneshan Nalbant, ‘’Ticari konut, arsa satma ve kiralama alanlarında hizmet veriyorum. Ayrıca arsa projesi geliştiriyorum ve inşaat şirketlerine danışmanlık yapıyorum. ‘’ dedi.

Çalıştığı ilde güvenilir gayrimenkul danışmanları arasında yer alan Eneshan Nalbant, ‘’Danışanlarımızla diyaloğumuz güvene dayalı. Onlar hayallerini ve hedeflerini anlatıyorlar. Ben de hem çalıştığım kurumun kalitesi ve hem de kendi karakterimden dolayı danışanlarımızla büyük bir güvene dayalı iş ortaya çıkarıyoruz.’’ cümlelerini ekledi.