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Eskişehir'de yağışlar buğdayın verimini artırdı, arpayı kurtardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:32
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Eskişehir'de yağışlar buğdayın verimini artırdı, arpayı kurtardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 15 gündür aralıklarla etkili olan yağışlar, hasat zamanı gelen ve kuraklık nedeniyle büyüyemeyen arpayı verim kaybından kurtardı. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin son yağışlara çok sevindiğini belirterek, "Yağışlar mısır, ayçiçeği ve sonradan gelecek üretim için çok güzel bir yağış oldu. Şu anda hasadını yapmış olduğumuz arpanın ve buğdayın sapları kuraklıktan dolayı kısa kaldı ama bu yağışlarla buğdaydaki danelerin verimli olacağını düşünüyoruz" dedi.

​Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 626 bin dekarlık alana buğday, 1 milyon 111 dekara ise arpa ekimi yapıldı. Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar, kuraklık tehlikesini beraberinde getirirken, son 15 günlük süreçte aralıklarla etkili olan yağışlar, çiftinin yüzünü güldürdü ve arpa verimini artırdı.

'İKLİME GÖRE HAREKET ETMELİYİZ'

Beyazaltın Mahallesi'ndeki Birol Özsak'a ait arpa tarlasındaki hasada katılan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, tarlalardaki mahsullerin kalitesinde iklim değişikliğinin büyük etkisinin olduğunu söyledi. Çiftçilik anlamında bu yılın zorlu geçtiğini anlatan Buluşan, “Zorlu bir yıl olmasına rağmen bazı bölgelerimizde güzel diyemeyeceğimiz mahsul var ancak diğer bölgelerimizdeki mahsul güzel. Her yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin çok büyük bir etkisi var. Bu nedenle artık tarımımızda tarihlerle değil mevsimlere ve iklimlere göre hareket etmemiz gerekecek. Bu sene mısır ve ayçiçeğinde bunu gördük. Geç ekim ve arkasından gelen yağmur bizi çok etkiledi. 15 gündür sağanak şeklinde yağan yağışlar mısır, ayçiçeği ve sonradan gelecek üretim için çok güzel bir yağış oldu. Şu anda hasadını yapmış olduğumuz arpanın ve buğdayın sapları kuraklıktan dolayı kısa kaldı ama bu yağışlarla buğdaydaki danelerin verimli olacağını düşünüyoruz. Tabi ki istediğimiz verimi alamayacağız. Kuraklık olan bir sezon geçiriyoruz” dedi.

'KURAKLIK KALİTEYİ DÜŞÜRDÜ’

Beyazaltın Mahallesi'nde çiftçilik yapan Birol Özsak ise yağışların özellikle mısır, ayçiçeği ve pancara çok faydalı olduğunu kaydederek, “Bu yılki mahsul, kuraklıktan dolayı boylarının çok kısa kalması ve başaklarını tam dolduramaması sebebiyle çok büyük bir zarar var. Son yağan yağmurlar mısır, ayçiçeği ve yeşil ürün dediğimiz pancar gibi bitkiler için çok faydalı oldu. Geç gelen yağmurlar arpada hasat zamanını geciktirdi” diye konuştu.

VERİM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Eskişehir genelinde, 2020 yılında 1 milyon 713 bin dekarlık alana ekilen buğdaydan 464 bin ton, 1 milyon 120 bin dekara ekilen arpadan ise 277 bin ton mahsul alındı. 2021 yılında ise 1 milyon 626 bin dekarlık alana ekilen buğdaydan 505 bin ton, 1 milyon 111 bin dekara ekilen arpadan da yaklaşık 270 bin ton mahsul bekleniyor.

5 GÜNDE 136 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir’de özellikle son 5 günde aralıkla etkili olan sağanaklar nedeniyle metrekareye 136 kilogram yağış düştü. Kentte etkili olan yağmurlar ise bu haftadan itibaren yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirBuğdayArpa
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