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Eskişehir’de bulunan 500 milyon liralık altın rezervi, 1 yılda ekonomiye kazandırılacak

22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:20
Eskişehir’de bulunan 500 milyon liralık altın rezervi, 1 yılda ekonomiye kazandırılacak

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki TMSF bünyesindeki Koza altın işletmelerince bulunan 20 bin ons'luk potansiyel rezervin 1 yıl içerisinde çıkarılarak, Türkiye ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Yaklaşık değeri 500 milyon liranın üzerindeki rezervin ortaya çıkarılması için açık ocak çalışmalarına başlandı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi’nde altın arama ve çıkarma faaliyetlerini sürdüren TMSF bünyesindeki Koza altın madeni, yapılan sondaj çalışmalarının ardından 20 bin ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit etti. Şirketten, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

ALTIN 1 YILDA ÇIKARILACAK

Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.

Öte yandan Kaymaz Mahallesi’ne yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün iştiraklerinden Gübretaş´a ait altın arama sahasında da 2 yıl önce 3 milyon 500 bin ons'luk altın rezervi tespit edilmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirAltın Rezervi
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