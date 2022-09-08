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Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi

08 Eylül 2022 Perşembe 16:09
Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi

ISPARTA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da ziyaret ettiği esnafın '50 kuruş, 1 lira, 5 lira madeni para piyasaya salınsın' talebi üzerine "Biraz basalım mı?" diye sordu. Nebati, esnafın 'Yağdıralım, ne olacak?' sözlerine de gülerek "Yağdıralım" karşılığını verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Nebati'yi Vali Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve kamu çalışanları karşıladı. Vali Baruş ile görüşen Bakan Nebati, sonra esnafı ziyaret etti.

Bakan Nebati, restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Pazarı, Mimar Sinan Camii yanı ve Mimar Sinan Caddesi'nde esnafla görüşürken, tavuk döner satışı yapan esnaf, madeni para talebinde bulundu. Esnaftan biri, "Sayın bakanım, esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin "Biraz basalım mı?" diye sormasının ardından çalışan da "Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?" dedi. Bakan Nebati ise gülerek "Yağdıralım" karşılığını verdi. 

'ISPARTA ESNAFI İKRAMI SEVİYOR'

Bakan yardımcısıyken de Isparta'yı ziyaret ettiğini anlatan Bakan Nebati, esnafın ikramı ve hediye vermesi üzerine, yanındaki AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'e, "Isparta esnafı gerçekten çok cömert. İkram etmeyi seviyor. Son geldiğimde pandemi yeni bitmişti işler o kadar kötü olmasına rağmen yine bol bol izzet-i ikramda bulunmuşlardı. Bugün yine herkes bir şeyler ikram ediyor" dedi.

ÖTV'SİZ TAKSİ İSTEĞİ

Bakan Nebati, ziyaret ettiği taksi durağında da esnafla sohbet etti. Esnaftan birinin "Sayın bakanım daha önce ÖTV'siz taksi imkanı sağlamıştınız, çok sevinmiştik. Yine böyle bir imkan sağlasanız çok mutlu olacağız" sözleri üzerine Nebati, bunun şimdilik mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Nebati, sohbet ettiği esnaf ve yolda gördüklerine, yanındaki AK Parti'nin Ispartalı yöneticilerini göstererek, "Tanıyor musunuz?" diye sordu. Belediye başkanı ve milletvekilini tanıyıp, İl Başkanı Osman Zabun'u tanımayanlara Bakan Nebati, "Bak başkan test etmiş oldum. Seni fazla tanımıyorlar, ona göre" diye espri yaptı.

Bakan Nebati daha sonra Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Zabıta ekiplerinin resmi törenle karşıladığı Nebati, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüştü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 Liralık Madeni ParaEsnafHazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiIsparta
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