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Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum’daki yazılım güncelleme ile yatırımcılar blok zincirinde kilitledikleri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

11 Nisan 2023 Salı 15:48
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Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor
Berlin

Ethereum’a yatırım yapan yatırımcılar Ethereum blok zincirinde bu hafta planlanan Shapella adlı yazılım güncellemesiyle son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri piyasa değeri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Söz konusu güncellemenin ardından, 2020'den beri getiri karşılığında stake edilen Ethereum artık blok zincirinde kilitli kalmayacak.

Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için söz konusu cüzdanlarda kilitlenmiş durumdayken bunun piyasa değeri 33,73 milyar doları buluyor.

Stake etmek (Staking) olarak adlandırılan kilitleme işlemi, tutulan miktara karşılık zaman içerisinde belirli oranlarda ödül kripto para kazanılıyor.

Öte yandan Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı. Piyasa değeri ise 231 milyar doların üzerine çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EthereumBitcoinKriptopiyasasıYazılımgüncelleme
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