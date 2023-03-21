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Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan, elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamında terkin edildi.

21 Mart 2023 Salı 11:47
Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat günü meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, depremler sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan tutarlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş ancak tahsil edilmemiş elektrik ve doğal gaz tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile terkin edilecek.

Öte yandan, kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma abonelikleri bu kararnamenin dışında sayılacak.

Bu kararname ile silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek.

Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02 Temmuz 1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacak.

Öte yandan, daha önce alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunulamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremElektrikDogal GazFatura
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