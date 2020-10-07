Eylül'de iç hatlarda yolcu trafiği yüzde 13 arttı

ANKARA - DHMİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 2020 yılının Eylül ayına ait uçak trafiği, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Covid-19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, "Fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı havalimanlarında yolcular güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam ediyor" denildi.



'TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ 61 MİLYON 764 BİN 733 OLARAK GERÇEKLEŞTİ'



2020 yılının Eylül ayında iç ve dış hatlarda toplam uçak trafiğinin 112 bin 832 olduğu bildirilerek şunları denildi:



"Söz konusu ay içinde 9 milyon 474 bin 204 kişi güvenle seyahat etti. Tüm dünyada havacılık sektörü durgunluk ve gerileme içindeyken, geçtiğimiz ağustos ayında 32 bin 041 olan Türkiye’deki dış hatlar uçak trafiğinin yüzde 1,4 artış göstererek 32 bin 497 olarak gerçekleştiği görüldü. Ağustos ayında 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu sayısı da Eylül ayında yüzde 13,5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Eylül ayında iç hatlarda 56 bin 585 ton, dış hatlarda 187 bin 439 ton olmak üzere toplam 244 bin 024 tona ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 358 bin 512 ton, dış hatlarda 1 milyon 360 bin 225 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 718 bin 737 ton oldu. 2020 yılının ilk 9 ayında havalimanlarında toplam 785 bin 240 uçağa hizmet verilirken, havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 37 milyon 416 bin 797, dış hat yolcu trafiğinin 24 milyon 304 bin 493 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti."



'TURİZM MERKEZLERİNDE HAREKETLİLİK DEVAM ETTİ'



Açıklamada ayrıca turizm merkezlerinde hareketliliğin de devam ettiği belirtilerek, "Turistik merkezler arasında Antalya, en çok yolcu alan havalimanı olarak öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın havaalanlarını salgına karşı tedbirlerin uygulanması yönünde sertifikalandırması ve havaalanı otel arasındaki her noktada gerekli önlemlerin en üst düzeyde alınması nedeniyle, Türkiye’de turizm hareketliliği de devam etti. İlk 9 aylık verilere göre; turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 14 milyonu aştı. Bu havalimanlarında iç hatlarda 7 milyon 352 bin 034, dış hatlarda 6 milyon 710 bin 587 olmak üzere toplamda 14 milyon 62 bin 621 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde iç hatlarda 70 bin 715, dış hatlarda 48 bin 418 olmak üzere toplamda 119 bin 133 uçak trafiği gerçekleşti. İlk 9 aylık dönemde iç hatlarda 2 milyon 380 bin 964, dış hatlarda 4 milyon 751 bin 599 olmak üzere toplamda 7 milyon 132 bin 563 yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı bu alanda ilk sırayı aldı" ifadelerine yer verildi.