Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faruk Çiçek , 2023 yılında çok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Son Güncelleme: 27.12.2022 10:51
Ünlü iş insanı Faruk Çiçek geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faruk Çiçek , 2023 yılında çok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ