Fed Başkanı en büyük endişesini açıkladı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merkez bankacılığı konusunda sanal ortamda düzenlediği toplantıda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19’un neden olduğu mevcut ortam göz önüne alındığında, kendisini en çok neyin korkuttuğu sorusuna şöyle cevap verdi : “Benim en büyük endişem; pandeminin uzun vadede ekonominin üretim kapasitesine zarar vermesi, kendi seçimlerine bağlı olmayarak iş hayatının dışında bırakılan kadınlar ve almaları gereken eğitimi alamayan çocuklar.”

Powell ayrıca uzun süredir işsiz kalan, iş hayatıyla bağlantısını yitiren ve sahip olduğu hayat standartlarını kaybeden işçiler için de endişe duyduğunu ifade etti.

2,2 MİLYON KADIN İŞ GÜCÜNDEN AYRILDI

Dava ve politika girişimleri yoluyla kadın haklarını savunan ABD merkezli National Women’s Law Center’ın araştırmasında, Şubat ve Ekim ayları arasında yaklaşık 2,2 milyon kadının iş gücünden ayrıldığı belirtildi.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun araştırmasına göre, salgın ve bunun sonucunda ortaya çıkan resesyon, erkeklerden daha fazla kadın istihdam eden sektörleri vurdu. Araştırmada, erkeklerin yüzde 28′inin, kadınların ise yüzde 22′sinin Covid-19 nedeniyle evden çalışmasına izin verildiği ifade edildi.

HER 4 KADINDAN 1’İ İŞTEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

CNBC’nin haberinde, salgın nedeniyle okulların ve gündüz bakım evlerinin kapanmasının da kadınlar arasındaki yüksek işsizlik oranına neden olduğu yer alırken, araştırma şirketleri Lean In ve McKinsey & Company tarafından Eylül ayı sonunda yayımlanan “İş yerinde kadınlar” adlı rapora göre, her 4 kadından 1′i kariyer hedefini düşürmeyi veya işten ayrılmayı düşünüyor .

AİLELER ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

Pandemi, uzaktan eğitim nedeniyle öğrenciler ve akademik ilerlemeleri üzerinde de etkiye sahip. Bazı çocukların evde internet bağlantısında ve bazılarının da uzaktan eğitim platformlarına ve uygulamalarına hem erişim hem de kullanım açısından zorluk yaşadığı belirtildi. Bu ve diğer nedenlerden dolayı Powell, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle aynı kalitede olmadığı konusunda endişeli. Aile finansmanı uygulaması Jassby tarafından Ekim ayında, okul çağında çocuğu olan 1,000 ebeveyn arasında yapılan bir ankete göre, ebeveynlerin yaklaşık yüzde 70′i çocuklarının, eğitimlerinin bir kısmını kaçırdığını düşünüyor . Ebeveynlerin neredeyse üçte biri ise, çocuklarının geleceğinden sadece iki ay öncesine göre çok daha fazla endişeleniyor.

Üniversite öğrencilerinin çoğu, uzaktan eğitim nedeniyle daha düşük kalitede bir eğitim aldıklarını belirtti. Eğitim uygulaması OneClass tarafından yapılan 10 binin üzerindeki ankete göre, öğrencilerin yaklaşık yüzde 94′ü aldıkları eğitimin, ödedikleri paranın karşılığını vermediğini ifade etti.