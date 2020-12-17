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Fed faizleri yüzde 0.00-0.25'te sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Aralık 2020 Perşembe 09:04
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Fed faizleri yüzde 0.00-0.25'te sabit bıraktı

Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmede de, pandeminin "hala ekonomik ektivite, istihdam, ve enflasyon gelişmeleri bağlamında, orta vadeli ekonomik görünüm üzerinde belirgin riskleri barındırdığına işaret edilerek, toparlanmanın bu konudaki gelişmelere bağlı kalacağı vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FEDFaiz
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