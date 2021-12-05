Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Gıda ürünleri satın alınacaktır
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul satış ilanı
Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul...
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar

Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak

Eski futbolcu Fehmi Çolak girişimcilik dünyasına adım atıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
05 Aralık 2021 Pazar 17:22
0 Okunma
Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yeşil sahalardan işletme dünyasına transfer olan Fehmi Çolak kadınlara hitap edecek markası üzerine çalışmalarına devam ediyor. 
Futbola veda ettikten sonra modellik yapan ve adını geniş kitlelere ulaştıran Fehmi Çolak, girişimcilik dünyasında da iddiasını konuşturacak. Fehmi Çolak, ''Genç girişimcileri destekliyorum. Güzel projelerde kendimi ortak yapıyorum ve yatırım sağlıyorum.'' dedi. 

Fehmi Çolak kimdir?

Fehmi Çolak 10 Şubat 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Almanya'nın 1. Lig'de yer alan VFL Bochum takımında yetişen Fehmi Çolak 15 yaşında ilk profesyonel futbolculuk sözleşmesini imzaladı. 
U16 Türkiye Milli Takımı'nda yer aldı. Yüksek Lisans'ını İşletme Mühendisliği alanında yapan Fehmi Çolak, Almanya'da 1 numaralı tanınmış elektronik aletleri üreten şirketin Çin'deki projelerinin müdürü olarak tanınıyor. 

Dropshipping ile de uğraşan Fehmi Çolak girişimcilere yardımcı olmayı prensip haline getirdi. 

Ailesiyle birlikte müteahhitlik alanında da var olan Fehmi Çolak aynı zamanda kurutulmuş
gül kutularına yönelik şirket sahibi.

https://www.instagram.com/fehmi.clk/

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.12.2021 17:28
Anahtar Kelimeler:
Fehmi çolakEski FutbolcuGirişimci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocak-kasım döneminde 26,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
Ocak-kasım döneminde 26,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi
KOBİ’ler güvenilir kamyonlara Tırport ile ulaşarak anlık takibini yapıyor  
KOBİ’ler güvenilir kamyonlara Tırport ile ulaşarak anlık takibini yapıyor  
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans