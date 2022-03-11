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Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısında Ukrayna'daki gelişmelerin olası yansımaları ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmalarının ele alındığı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 22:14
Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısının bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiFinansal İstikrar KomitesiUkraynaKripto ParaKripto Varlık
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