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Fitch: OPEC+ üretim kesintisi petrol piyasasında yılın ikinci yarısında tedarik açığı oluşturabilir

Fitch Ratings, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının fiyatları kısa vadede destekleyebileceği ancak özellikle Çin'deki talep toparlanmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında piyasada tedarik açığı yaratabileceğini bildirdi.

04 Nisan 2023 Salı 17:31
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Fitch: OPEC+ üretim kesintisi petrol piyasasında yılın ikinci yarısında tedarik açığı oluşturabilir
Londra

Fitch Ratings, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin mayıstan itibaren yıl sonuna kadar günlük 1,2 milyon varil üretim kesintisi kararının fiyatları kısa vadede destekleyebileceği ancak özellikle Çin'deki talep toparlanmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında piyasada tedarik açığı yaratabileceğini bildirdi.

Fitch Ratings'in OPEC+ grubu üyesi ülkelerin pazar günü açıkladığı petrol üretim kesintisi kararının piyasaya etkilerine ilişkin analizine göre, söz konusu karar piyasada şaşkınlığa neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yaptırımlara rağmen 80 doların altında seyretmesine rağmen üretim kesintisi kararı sonrasında 3 Nisan'da varil başı 85 dolara çıktı.

Üretim kesintisi kararı nedeniyle, bu yılın ilk çeyreğinde "ılımlı bir arz fazlalığı" yaşanan petrol piyasalarında yılın ikinci yarısında Çin'deki talep toparlanmasına da bağlı olarak tedarik açığı oluşma ihtimali arttı.

Talep büyümesinin kısmen Kuzey ve Güney Amerika'da petrol üretiminin günlük 1,7 milyon varil artmasıyla dengelenmesi beklenirken, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl 85 dolar düzeyinde seyredeceği ve sonrasında düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Söz konusu petrol üretim kesintisi kararının petrol fiyatlarında kısa vadeli etki yapacağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, pazartesi yapılan 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, petrol üretiminde mayıstan itibaren Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Irak'ın 211 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 144 bin varil, Kuveyt'in 128 bin varil, Kazakistan'ın 78 bin varil, Cezayir'in 48 bin varil, Umman'ın 40 bin varil ve Gabon'un 8 bin varil kesinti yapacağı belirtildi. Rusya'nın ise şubatta açıkladığı günlük 500 bin varil üretim kesintisi kararını yıl sonuna kadar uzattığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FithcOPECPetrolpiyasasıTedarikaçığı
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