FiyatÄ± altÄ±nla yarÄ±ÅŸÄ±yor

Ä°ZMÄ°R - Ä°zmir'in Bergama ilÃ§esi Kozak YaylasÄ±'nda Ã§am fÄ±stÄ±ÄŸÄ± hasat sezonu baÅŸladÄ±. Boyu yaklaÅŸÄ±k 25 metreyi bulan Ã§am aÄŸacÄ±na tÄ±rmanan Ã¼reticiler, kozalak topluyor. Bergama Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Nuri TaÅŸkÄ±ranoÄŸullarÄ±, son yÄ±llarda verimi dÃ¼ÅŸen Ã§am fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kilogram fiyatÄ±nÄ±n 1000 liranÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸunu ve altÄ±nla yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Bergama'daki Kozak YaylasÄ±'ndaki ormanda en deÄŸerli Ã¼rÃ¼nlerden biriÂ kabul edilen Ã§am fÄ±stÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hasat sezonu baÅŸladÄ±. Boyu yaklaÅŸÄ±k 25 metreyi bulan Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±na tÄ±rmanan Ã¼reticiler, ellerindeki sÄ±rÄ±klarla kozalaklarÄ± topluyor. Depolama sÃ¼recinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±k alana serilen kozalaklarÄ±n kabuklarÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¶beller kÃ¶yÃ¼ MuhtarÄ± Ertan SaÄŸlam, Ã¼reticilerin 4 ay sÃ¼resince hasada devam edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. SaÄŸlam, "Toplanan kozalaklar kÄ±ÅŸ sÃ¼resince depolanÄ±yor. BahÃ§elerimizde depoluyoruz, ta ki havalar Ä±sÄ±nÄ±ncaya kadar bekliyoruz. Temmuz ayÄ±nda depolama bitiyor. AÃ§Ä±k alana seriyoruz. GÃ¼neÅŸin Ä±sÄ±sÄ±yla kozalaklar aÃ§Ä±lÄ±yor. Buna 'Ã§elik' diyoruz. KozalaÄŸÄ±n iÃ§indeki kabuklu kÄ±sma 'kÃ¼nar' denir. TÄ±rmÄ±kla ya da zirai aletle kabuklu kÄ±smÄ± ayÄ±rÄ±yoruz. Ã–nceden kadÄ±nlarÄ±mÄ±z elle Ã§Ä±karÄ±rdÄ±. Åžimdi patozlarÄ±n iÃ§inde kÃ¼narÄ± Ã§Ä±karÄ±yoruz. FÄ±stÄ±k da kÃ¼narÄ±n iÃ§inde oluyor" dedi. Â



Ã‡am fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nda 2008'den itibaren verimin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten SaÄŸlam, "Bu konudaki araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor. Termal tuzaklar kurduk ve GÃ¼ney Amerika kÃ¶kenli bir Ã§am emici bÃ¶ceÄŸin zararÄ± olduÄŸunu gÃ¶zlemledik. Ä°laÃ§lama yapmadÄ±k. Havada 2 santigrat Ä±sÄ±nma var bu durumun etkisiyle de verim dÃ¼ÅŸtÃ¼" diye konuÅŸtu.



Bergama Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Nuri TaÅŸkÄ±ranoÄŸullarÄ± da Ã§am fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kilogram fiyatÄ±nÄ±n 1000Â liranÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸunu ve altÄ±nla yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kozak'ta Ã§am fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerli bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸuna dikkat Ã§eken TaÅŸkÄ±ranoÄŸullarÄ±, "Kozak bÃ¶lgesinde 16-17 mahallemiz var. TÃ¼rkiye'nin en kaliteli Ã§am fÄ±stÄ±klarÄ±ndan biri burada yetiÅŸiyor. Son yÄ±llarda verim dÃ¼ÅŸtÃ¼. BÃ¶lgede daha Ã§ok yaÅŸlÄ±lar kaldÄ±, genÃ§lerimiz baÅŸka yerlere gidiyor. Ä°leride kozalak toplayacak genÃ§ bulamayacaÄŸÄ±z. Ä°steriz ki verim fazla olsun, fiyatÄ± dÃ¼ÅŸsÃ¼n" dedi.



'HER Ä°ÅžÄ°N BÄ°R ZORLUÄžU VAR'



Kozalak toplayarak geÃ§imini saÄŸlayan iÅŸÃ§ilerden Fatma SabahÃ§Ä± (41), "Yorucu bir iÅŸ. Her iÅŸin bir zorluÄŸu var ama temiz havada hasat yapmak Ã§ok keyifli. Bize yevmiye olarak kazanÃ§ saÄŸlÄ±yor. BaÅŸka iÅŸe de gidiyorum ama mahsul iyi olunca kozalak toplamak da gÃ¼zel oluyor" ifadesini kullandÄ±.



Kozak'ta fÄ±stÄ±k yetiÅŸtiren Yahya Ã‡etin (41) de "Bu iÅŸin iÃ§inde doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Bu yaÅŸa kadar geÃ§im kaynaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±. Ama 10 yÄ±ldÄ±r mahsulÃ¼mÃ¼z Ã§ok azaldÄ±. Ama yine de topluyoruz. HayvancÄ±lÄ±kla da uÄŸraÅŸÄ±yorum. FarklÄ± alanlara da yÃ¶nelmek zorunda kaldÄ±k" dedi.Â