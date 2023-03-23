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Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (İstanbul PERDER) ramazan ayında et fiyatlarına ilişkin aldığı sabitleme kararı tezgahlara yansımaya başladı.

23 Mart 2023 Perşembe 15:58
Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı
İstanbul

İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucu ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karara uyan PERDER üyeleri et fiyatlarındaki indirimini tezgahlara yansıtmaya başladı. Karara göre, ramazan ayı boyunca İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan 44 üyesi 2 bin 140 mağazısında kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satışa sunacak.

Happy Center Ümraniye Bölge Müdürü Ömer Karakaya, AA muhabirine yatığı açıklamada Happy Center olarak PERDER'in çağrısına uyarak et fiyatlarında indirim yaptıklarını belirterek, "Halkımız yapmış olduğumuz indirimlere çok büyük rağbet gösterdi ve destek verdi. Bu da bize şunu anlattı ki halkımız ramazan ayı boyunca kırmızı ete büyük destek verecek, ihtiyacı olacak. Bizler de Happy Center olarak sofralara kırmızı eti getirebilimek için bu fiyatı uyguladık. İnşallah halkımız da bu indirimlere destek vererek daha iyi, güzel günlerle beraber satışlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ramazan ayı boyunca büyük satışlar beklediklerini vurgulayan Karakaya, "Dün Ümraniye bölgesinde çok yoğun bir talep vardı, yetiştiremedik. Özellikle Akşam 17.00 ila 22.00 arasında muazzam derecede mağazalarımızda kalabalık oldu. Mağazalarımızın ek kasap şefi arkadaşlara takviyeler yaptık. Halkımız 190 TL kıymaya, 210 TL kuşbaşına çok büyük destek verdi. Satışlarımızı akşam tablosunda da zaten gördük. İnşallah ramazan ayı boyunca da bu fiyatlarımız devam edecek. Halkımızın sofralarına mutlaka kırmızı eti getireceğiz." şeklinde konuştu.

Happy Center müşterisi Aydın Büyükaraslan, 190 TL kıyma 210 TL kuşbaşı fiyatının piyasaya göre uygun fiyatlı olduğunu, ramazan boyunca bu kampanyanın devam etmesini dilediğini söyledi.

Happy Center Müşterisi Adem Ayvaz ise bu indirimin çok güzel olduğunu ve ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini aktararak, "Halk için çok güzel bir durum. Yapandan Allah razı olsun. Et şu anda 190-200 lira civarında bu indirim uygun fiyatlı. Eti ramazan dolayısıyla da sofralarımıza getirecek bir indirim oldu. Et şu anda sofralarımıza girebilecek durumda." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Et ürünleriFiyat SabitlemeSatış
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