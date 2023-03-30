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Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, nikel işleme tesisi kurmak için Endonezyalı mineral madenciliği şirketi PT Vale Indonesia Tbk ve Çinli Zhejiang Huayou Cobalt ile 4,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

30 Mart 2023 Perşembe 22:15
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Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Washington

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin PT Vale Endonezya ve Zhejiang Huayou Cobalt ile küresel sürdürülebilir elektrikli araç endüstrisinin büyümesini desteklemek için nikel anlaşması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmayla Endonezya'da sürdürülebilir nikel üretiminin artırılması ve elektrikli araç bataryalarının daha uygun fiyatlı hale gelmesine yardımcı olunması için 3 tarafın işbirliği yapacağı kaydedildi.

PT Vale Indonesia Tbk ve Zhejiang Huayou Cobalt'ın nikel işleme tesisinin inşaatına kasım ayında başladığı anımsatılan açıklamada, tesisin 2026'da faaliyete geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu işbirliğiyle otomobil endüstrisinin elektrikli araçlara geçişi için gerekli malzemelerin sağlanacağı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Endonezya'nın elektrikli araç üretim endüstrisinin geliştirileceği ve Ford'un 2026 sonuna kadar 2 milyon elektrikli araç üretme planını da destekleyeceği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 30.03.2023 22:20
Anahtar Kelimeler:
ForddanaçıklamaNikelanlaşması
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