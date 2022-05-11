Fuat Oktay'dan Kazakistanlı iş insanlarına yatırım çağrısı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, geçtiğimiz yıl Kazakistan'da en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Kazakistan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 730 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu vesileyle, Kazakistanlı iş insanlarını ülkemizde daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Kazakistan-Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Oktay, dün Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandığını hatırlatarak, burada alınan kararların iş insanlarının faaliyet ve iş birliklerini olumlu yönde etkileyeceğini, firmaların karşılaştıkları bürokrasinin daha da azalacağını söyledi.



Yine geçen günlerde gerçekleşen Kara Ulaştırma Karma Komisyonunda alınan kararların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Oktay, "Asıl gayemiz; kara yolu taşımalarında uygulanan geçiş belgelerinin herhangi bir güzergah geçiş şartına bağlanmaması ve orta vadede tamamen kaldırılmasıdır. Ezeli bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Kazakistan'ı, Orta Asya bölgesinde en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Kazakistan ile ticaretimiz, 2021 yılında önemli bir ivme yakalayarak, bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artış göstermiş ve 5,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2022'nin ilk ayında, ikili ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre çok daha yüksek oranda artarak 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de en kısa sürede ulaşmayı temenni eden Oktay, şöyle konuştu:



"Bunun için ikili ticaretimizi yeni sektörlerle genişletmemiz ve yeni iş birliği olanakları geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Otomotiv, demir-çelik, makineler, elektrikli cihazlar, mobilya, tarım ve hayvancılık, madencilik, uzay ve savunma sanayii, enerji, sağlık ve turizm dahil birçok sektörde önemli potansiyel olduğunu görmekteyiz. Ülkemizin Kazakistan'daki yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da değerlendirildiğinde 3,2 milyar dolar seviyesine ulaşmaktadır. Türkiye, geçtiğimiz yıl Kazakistan'da en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Kazakistan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 730 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu vesileyle, Kazakistanlı iş insanlarını ülkemizde daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum. Müteahhitlerimiz şimdiye kadar Kazakistan'da yaklaşık 27 milyar dolar değerinde 508 adet projeye imza atmıştır. Firmalarımız bundan sonra da Kazakistan'da gerçekleştirilecek her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazırdır"