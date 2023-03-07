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Gaziantep'te depremzede çiftçilere 2 bin ton yem desteği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki çiftçilere, 2 bin ton yem desteği sağlandı.

07 Mart 2023 Salı 14:37
Gaziantep'te depremzede çiftçilere 2 bin ton yem desteği
Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen ilçelerde, ahırları ve hayvanları zarar gören çiftçilere yardımlar sürüyor.,

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, Nurdağı ve İslahiye ile merkez ilçelerin batı kısmında ağıl ve ahırları zarar gören hayvan üreticilerine 1500 ton büyükbaş, 500 ton küçükbaş hayvan yemi olmak üzere toplamda 2 bin ton yem desteği verildi.

Ayrıca Türkiye Arıcılar Birliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında mağduriyet yaşayan 54 arı üreticisine de 4 ton arı keki dağıtıldı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, depremzedelere 75 ton kömür, 75 ton odun ve 126 ton un desteği sağlandı.

AA

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GaziantepDepremzedeYem Desteği
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