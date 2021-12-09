Gelecek yıl e-belge uygulamalarında kapsam genişliyor

DİNÇER KARACALAR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 509 sıra nolu VUK (Vergi Usul Kanunu) Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair, Kasım ayında yeni bir Tebliğ taslağı yayınlandı. Yayımlanan tebliğ taslağına göre, e-belge uygulamalarında gelecek yıl kapsam genişliyor. Buna göre, 2022 yılında e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye’de yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre, Sistem entegratörü iş ortağı kategorisinde ‘Yılın e-fatura, e-defter, e-arşiv hizmeti’ birincisi olduklarını anlatan Kolaysoft Teknoloji AŞ Operasyon Yetkilisi Serpil Şahin, işletmelerin e-belge süreçlerine rehberlik ettiklerini belirterek “Kolaysoft Teknoloji olarak, binlerce mutlu müşterilerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam ederken, sektörlere öncülük etmeye devam ediyoruz.” dedi.

GİB tarafından yayınlanan Tebliğ taslağını ve 2022 yılında kimlerin mükellef olacağını anlatan Kolaysoft Teknoloji Operasyon Yetkilisi Serpil Şahin, şunları kaydetti:

*e-fatura dahil e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi tüm e-belge uygulamaları uzun zamandır işletmelerin hayatında yer alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin işletme, e-belge uygulamalarına dahil olarak paradan ve zamandan tasarruf ederken, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için ormanların korunmasına katkı sağladılar.

*2022 yılında, brüt satışları 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri, 2022 yılı için 3 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Gerek kendi siteleri, gerekse başka bir uygulama üzerinden e-ticaret yaparak, 2020-2021 yılı cirosu 1 milyon TL olan ve 2022 yılı ve müteakip hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri cirosu olan e-Ticaret firmaları, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşaat, imalat, alım, satım, kiralama işlemlerini yapan ve bu işlemlere aracılık eden mükelleflerden, 2020-2021 yılı cirosu 1 milyon ve üzeri, 2022 yılı hesap döneminde 500 bin TL cirosu olan firmalar, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden izin alarak konaklama faaliyetinde bulunan turizm işletmeleri, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Bununla beraber e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 10 bin TL’yi aşması halinde, e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.



*Demir-çelik ve demir çelik eşyaların imalatı, ithalatı veya ihracatını yaparak, 2020 hesap dönemi itibari ile 10 milyon TL ve üzerinde ciro yapan mükelleflerin, e-fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-irsaliyeye geçiş yapması öngörülmektedir.



*Ayrıca, bu maddelerin dışında kalan tüm mükellefler, e-belge uygulamalarına istekleri doğrultusunda geçiş yaparak, paradan ve zamandan tasarruf etmeye başlayabilirler.

