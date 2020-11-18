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GES’le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak

TRABZON'un Tonya İlçe Belediyesi, elektrik üretmek için ilçede en çok gün ışığının düştüğü Ruj Tepesi’ndeki 16 dönümlük alana, güneş enerji santrali (GES) kuruyor. Saatte 850 kilovat kapasiteye sahip santralle yılda yaklaşık 1 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:10
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GES’le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak

Doğal enerji kaynaklarına yönelen Tonya Belediyesi, 2015 yılında güneş enerjisinden elektrik üretmek için çalışma başlatıp, proje hazırladı. Belediye tarafından hazırlanan 4,5 milyon TL’lik proje kapsamında, ilçede en çok gün ışığının düştüğü Melikşah Mahallesi’nde yer alan Ruj Tepesi’ndeki 16 dönümlük alana, GES kurmak için çalışmalara başlandı. Çalışmalarda sona gelinirken, 2 bin 550 panelden oluşan güneş enerji santrali ile saatte 850 kilovat enerji elde edilecek. Aralık ayında faaliyete geçmeye hazırlanan santral ile yılda yaklaşık 1 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlanması hedefleniyor. 5 yılda kendisini amorti etmesi öngörülen santralle belediyenin elektrik giderlerinin karşılanıp, arta kalan elektriğin ise satılacağı planlanıyor.

‘ENERJİ ALANINDA YATIRIM YAPMAK İSTEDİK’

GES kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, "Günümüzde doğayı kirletmeden doğal kaynakları kullanarak, sürekliliği olan gelir elde edilmesi esastır. Bundan hareketle biz de enerji alanında bir yatırım yapmak istedik. Bu rüzgar enerjisi olabilirdi, güneş enerjisi olabilirdi. Rüzgarın yeterli olmadığını tespit ederek en isabetli olabilecek güneş enerjisi olduğuna karar verdik. 2015 yılında 850 kilovat kapasiteli bir güneş enerjisi projesi tesis ettik. İller Bankası’ndan temin ettiğimiz kredi ile 4,5 milyon lira gibi bir ihale bedeli ile tesisi yapmaya başladık. Tesisin yapıldığı yer belediyemize ait bir yerdir" dedi.

‘BELEDİYEYE GELİR, İLÇEYE ENERJİ’

Başkan Başel sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah tesisin faaliyete girmesiyle aralık ayının başında elektrik üretmeyi planlıyoruz. Her ay belediyemizin bir geliri olmuş olacak. Belediyeye gelir, ilçeye de enerji sağlayacak. Öncelikle belediyemizin kendi abonelik giderleri mahsup edildikten sonra diğer kısmı bağlantı antlaşması gereği elektrikle ilgili diğer kurumlara satılacak ve belediyemize bir gelir temin edilmiş olacak. Beş altı sene içerisinde kendisini finanse ettikten sonraki gelirlerinin belediye bütçesine intikal edeceğini hesap ettik. Bu tesis bu yörede Karadeniz Bölgesi’nde belediye ölçeğinde yapılmış ilk tesis olmakla birlikte aynı zamanda bir örnek tesistir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GESTrabzonEnerjiElektrikTonya
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